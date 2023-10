Tous les prix des billets pour Disneyland ne sont pas égaux, avec beaucoup plus de dates à l’extrémité la plus chère de l’échelle par rapport au nombre beaucoup moins élevé de jours bon marché disponibles pour le parc à thème d’Anaheim au cours des six prochains mois.

Disneyland a augmenté les prix d’entrée la semaine dernière, le billet le plus cher atteignant 194 dollars, tout en maintenant le prix du billet journalier le moins cher à 104 dollars pour un seul parc.

VOIR ÉGALEMENT: Pourquoi Disneyland a augmenté le prix des billets alors que Disney World ne l’a pas fait

Disneyland compte près de deux fois plus de dates à prix élevé (132) que de jours à bas prix (71) sur le calendrier jusqu’en avril.

Selon une analyse réalisée par Scott Gustin, journaliste à News Nation.

Disneyland Resort a augmenté les prix de la plupart de ses billets d’une journée, mais le billet « Tier 0 » reste inchangé à 104 $. Mais combien de jours sont éligibles ? Jusqu’au 30 avril 2024, 12 % des jours correspondent au niveau 0. 65 % des jours correspondent aux niveaux 4 à 6. Voici une répartition de chaque niveau : pic.twitter.com/ZksVXZ9KkE -Scott Gustin (@ScottGustin) 11 octobre 2023

Toutes choses étant égales par ailleurs, chacun des sept niveaux tarifaires de Disneyland aurait environ 14 % des dates – mais jusqu’à présent, Disneyland n’a pas réparti les prix des billets de manière égale sur tout le calendrier.

Les trois niveaux les plus chers (169 $ – 194 $) représentent 65 % des dates, tandis que les quatre dates les moins chères (104 $ – 154 $) représentent 35 % des dates jusqu’en avril.

Jusqu’à présent, il y a 25 jours sur le calendrier Disneyland au prix le moins cher de 104 $ jusqu’en avril 2024, soit environ 12 % des dates disponibles.

Les trois niveaux suivants les plus bas ont encore moins de dates : 10 jours à 119 $ (5 %), 16 jours à 134 $ (8 %) et 20 jours à 154 $ (10 %).

De loin, les trois niveaux les plus chers ont le plus de dates : 45 jours à 169 $ (22 %), 42 jours à 184 $ (21 %) et 45 jours à 194 $ (22 %).

VOIR ÉGALEMENT: Quand les détenteurs d’un pass Disneyland recevront leur part du règlement Magic Key de 9,5 millions de dollars

Il y a quatre fois plus de dates à 184 $ disponibles que de jours à 119 $, près de trois fois plus de dates à 169 $ que de jours à 134 $ et plus de deux fois plus de dates à 194 $ que de jours à 154 $.

Le calendrier de Disneyland ne s’étend actuellement que jusqu’en avril – la composition des prix des billets pourrait donc changer au cours des huit derniers mois de 2024.

Les consommateurs sont confrontés à une « funflation » dans tous les types de divertissement, des concerts en direct aux événements sportifs en passant par les parcs à thème, selon CNBC. Disney a déclaré à CNBC que les augmentations de prix des parcs à thème étaient conformes à l’inflation.