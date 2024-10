Disneyland augmente le prix des billets, la clé magique passe plus vite que l’inflation

L’été est terminé, ce qui signifie qu’il est temps pour la hausse annuelle des prix à Disneyland.

Le parc a annoncé aujourd’hui que la plupart des prix des billets quotidiens augmenteraient d’environ 6 %, tandis que le pass Magic Key de premier plan augmenterait de 20 %. De nouveaux tarifs sont en vigueur aujourd’hui.

À titre de comparaison, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,5 % au cours de l’année se terminant en août 2024. selon le Bureau des statistiques du travail. Le taux d’augmentation est on s’attend à ce qu’il tombe davantage en 2025.

Billets quotidiens

La bonne nouvelle est que le billet de niveau 0 le moins cher de Disneyland reste inchangé à 104 $. Mais ces billets sont également les plus restreints, en termes de jours de visite. Par exemple, il ne reste actuellement que cinq jours avant la fin de l’année disponibles pour les réservations de billets de niveau 0.

Une autre bonne nouvelle est que le parc ramène son offre de billets pour enfantsqui offre une entrée pour aussi peu que 50 $ pour les visites après le 7 janvier 2025. Les billets dans le cadre de cette offre seront mis en vente le 22 octobre.

Au-delà, les nouveaux prix journaliers et les pourcentages d’augmentation calculés par rapport à l’année dernière sont les suivants :

Niveau 0 – Reste à 104 $

Niveau 1 – 126 $ pour une augmentation de 5,9 %

Niveau 2 – 142 $ pour une augmentation de 6 %

Niveau 3 – 164 $ pour une augmentation de 6,5 %

Niveau 4 – 180 $ pour une augmentation de 6,5 %

Niveau 5 – 196 $ pour une augmentation de 6,5 %

Niveau 6 – 206 $ pour une augmentation de 6,2 %

Bien entendu, l’augmentation des niveaux offre une plus grande flexibilité de calendrier et d’autres commodités.

Billets plusieurs jours

Les options sur plusieurs jours ont également augmenté à peu près au même rythme que les billets journaliers. Les nouveaux niveaux de prix sont les suivants :

2 jours – 330 $ pour une augmentation de 6,5 %

3 jours – 415 $ pour une augmentation de 6,4 %

4 jours – 474 $ pour une augmentation de 6,5 %

5 jours – 511 $ pour une augmentation de 6,5 %

Passes clés magiques

Les pass annuels Magic Key ont généralement augmenté plus que les prix des billets individuels, l’Inspire Key le plus élevé ayant augmenté de 20 % d’une année sur l’autre. En termes de dollars, cela fait grimper les Inspire Key Pass de 100 $ en un an. Pour les nouveaux tarifs, voir le tableau ci-dessous fourni par le parc.

La porte-parole de Disneyland Resort, Jessica Good, a cherché, dans un communiqué, à présenter les nouveaux prix en termes de flexibilité.

« Rien de tel qu’une visite à Disneyland Resort. Nous proposons toujours une grande variété d’options de billets, de restaurants, d’hôtels et d’offres promotionnelles tout au long de l’année, pour accueillir le plus de familles possible », a-t-elle déclaré.

L’année dernière, le pass quotidien Disneyland le plus cher a augmenté d’environ 9 %, tandis que les quatre niveaux de pass Magic Key ont augmenté entre 3,1 % et 21,5 %. Une analyse de CNN on estime aujourd’hui que, depuis 2021, le coût du pass Inspire Key a augmenté de 25 %. La Believe Key aurait bondi de 45 %, tandis que les coûts d’Enchant et Imagine Key auraient augmenté de 50 %.

Les laissez-passer journaliers basés sur une date pour les parcs sont restés au même prix lors de l’annonce de l’année dernière.

Le stationnement pour voitures et motos dans le parc californien a augmenté de 5 $ à 35 $ en 2023. Il n’y a pas d’augmentation du stationnement cette fois-ci.

Bien entendu, Disneyland investit également de manière significative le parc.

DisneylandForward est le plan d’expansion de Disney sur plusieurs décennies, d’un montant de 1,9 milliard de dollars, pour le parc original de Walt. Il a été approuvé en mai par le conseil municipal d’Anaheim.

Plus tôt cette année, le PDG de Disney, Bob Iger, a offert un bref premier aperçu du nouveau « possible » Avatar-zone thématique au parc Anaheim. Pandora – Le monde de Avatarest opérationnel à Disney World en Floride depuis des années et Iger a déclaré que c’était « l’intention » de la société d’en faire une nouvelle fonctionnalité de Disneyland.

Plus tôt cette année, le directeur financier de Disney, Hugh Johnston, a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre que la croissance des parcs au troisième trimestre fiscal serait stable pour plusieurs raisons, notamment « une certaine normalisation de la demande post-Covid en ce qui concerne la demande. Alors que les consommateurs continuent de voyager en nombre record et que nous constatons toujours une demande saine, nous constatons des signes d’une modération mondiale par rapport au pic de voyages post-Covid.

Pour plus de détails sur DisneylandForward, cliquez ici.