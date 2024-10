Disneyland augmente le prix des billets avec une augmentation qui franchit la barrière des 200 $ – Orange County Register

Disneyland a augmenté les prix de la plupart des billets quotidiens et des laissez-passer annuels tout en maintenant inchangé l’entrée la moins chère alors que le parc à thème d’Anaheim se prépare aux débuts de Tiana’s Bayou Adventure en novembre et à la célébration de son 70e anniversaire qui durera un an en 2025.

Les prix des billets pour Disneyland et Disney California Adventure ont augmenté en moyenne de 6 % le mercredi 9 octobre, le pass annuel Magic Key le moins cher grimpant de 20 %.

Le complexe Disneyland propose une grande variété d’options de billets, de restaurants et d’hôtels ainsi que des offres promotionnelles tout au long de l’année pour aider les visiteurs à économiser de l’argent, selon les responsables de Disneyland.

Le billet journalier pour un parc le plus cher pour Disneyland et Disney California Adventure a franchi la barre des 200 $ pour la première fois au cours des 69 ans d’histoire du parc. Il y a dix ans, un billet d’une journée pour un parc à Disneyland coûtait 96 dollars en 2014, avant que Disneyland ne passe à un système de tarification différenciée.

Les billets les plus chers dans le système de tarification à sept niveaux de Disneyland sont passés de 194 $ à 206 $ pour une entrée unique dans un parc et de 259 $ à 271 $ pour une entrée dans un parc d’une journée.

Le billet d’une journée pour un parc le moins cher est resté inchangé à 104 $ depuis 2019. Le billet parkhopper d’une journée le moins cher reste également le même à 169 $.

Les prix des billets pour une journée et un parc unique ont augmenté de 0 % à 6,5 % : niveau 0 (104 $), niveau 1 (126 $), niveau 2 (142 $), niveau 3 (164 $), niveau 4 (180 $), niveau 5 (196 $) et niveau 6 (206 $).

Les billets de plusieurs jours ont connu des hausses similaires. Les billets pour deux jours et un parc sont passés à 330 $ (au lieu de 310 $), tandis que les billets pour trois jours coûtent désormais 415 $ pour un accès à un seul parc (au lieu de 390 $).

Les prix des pass annuels Disneyland Magic Key ont augmenté de 6 % à 20 %.

Pass Inspire : 1 749 $, en hausse de 6 %

Laissez-passer Believe : 1 374 $, en hausse de 10 %

Pass Enchant : 974 $, en hausse de 14,7 %

Imagine pass (résidents du sud de la Californie uniquement) : 599 $, en hausse de 20 %

Les tarifs quotidiens du stationnement dans les parcs à thème sont restés inchangés à 35 $.

Le coût du service de coupe de ligne Lightning Lane Multipass a augmenté de 7 % pour atteindre 32 $ sur les achats effectués avant l’arrivée. Les prix varient pour les achats effectués dans les parcs.

Avec les dernières augmentations, Disneyland continue d’utiliser la tarification des billets pour gérer la fréquentation et répartir les visites des périodes de pointe vers les périodes plus calmes de l’année.

À partir de 2016, Disneyland est passé à un système de tarification basé sur la demande avec des billets divisés en niveaux. Le nombre de niveaux est passé de trois en 2016 (de 95 $ à 119 $) à cinq en 2020 (de 104 $ à 154 $), six en 2021 (de 104 $ à 164 $) et sept en 2022 (de 104 $ à 179 $).

Les augmentations du prix des billets Disney ont généralement un effet d’entraînement, Universal Studios Hollywood, SeaWorld San Diego et Knott’s Berry Farm augmentant les entrées peu de temps après pour suivre le rythme du leader de l’industrie.

Disneyland a atténué le coup de la dernière augmentation de prix avec une nouvelle promotion à prix réduit proposant des billets à seulement 50 $ pour les enfants âgés de 3 à 9 ans pour des visites d’une journée dans un parc du 7 janvier au 20 mars.