Disneyland augmente à nouveau le prix des billets

Disneyland a une fois de plus a augmenté le prix de ses billets pour les parcs à thème en Californie avant le Célébration des 100 ans de merveilles de Disney (Disney100) coup d’envoi en janvier. Dans le cadre de la nouvelle tarification, il peut désormais coûter jusqu’à 244 $ aux clients pour assister aux deux parcs à thème pendant une seule journée.

Tout d’abord, Disneyland a ajouté une nouvelle catégorie “niveau 0” pour ses billets d’une journée les moins chers. Ils sont au prix de 104 $ par jour pour un parc – auparavant le coût des billets de niveau 1 – mais les dates sont très limitées. Jusqu’à présent, il n’est disponible que quelques jours de semaine en janvier et février. Plus vous payez, moins il y a de dates de blocage.

Voici combien coûte actuellement un billet d’une journée pour se rendre dans un parc :

Niveau 0 : 104 $

Niveau 1 : 114 $ (à partir de 104 $)

Niveau 2 : 129 $ (au lieu de 119 $)

Niveau 3 : 144 $ (au lieu de 134 $)

Niveau 4 : 159 $ (au lieu de 149 $)

Niveau 5 : 169 $ (au lieu de 159 $)

Niveau 6 : 179 $ (au lieu de 164 $)

Si vous voulez un billet d’une journée pour le parc, vous pouvez donc accéder aux deux Disneyland et Aventure californiennevoici les tarifs :

Niveau 0 : 169 $

Niveau 1 : 179 $

Niveau 2 : 194 $

Niveau 3 : 209 $

Niveau 4 : 224 $

Niveau 5 : 234 $

Niveau 6 : 244 $

Tu peux voir Les dates de blocage de Disney en ligne pour chaque option de billet.

Voici maintenant le prix des billets de plusieurs jours de Disneyland :

Billet 2 jours : 143 $ par jour (286 $ au total)

Billet 3 jours : 120 $ par jour (360 $ au total)

Billet 4 jours : 99 $ par jour (396 $ au total)

Billet 5 jours : 83 $ par jour (415 $ au total)

Avec une trémie de parc incluse, les billets de plusieurs jours coûtent :

Billet 2 jours : 203 $ par jour (406 $ au total)

Billet 3 jours : 180 $ par jour (540 $ au total)

Billet 4 jours : 159 $ par jour (636 $ au total)

Billet 5 jours : 143 $ par jour (715 $ au total)

Génie Plusle système payant qui a remplacé les passes rapides gratuits, coûte désormais également 25 $ par personne et par jour, soit une augmentation de 5 $ par rapport à son prix précédent.

Ça suit Disneyland augmente le prix de ses pass annuels, maintenant appelé Magic Keys, en août. La clé magique haut de gamme coûte 1 600 $ par an, mais comprend des dates de blocage pendant les principaux jours fériés et les samedis de juillet. Les quatre Magic Keys bénéficient d’une réduction de 20 % sur le prix de Genie Plus.

Les augmentations de prix surviennent alors que Disney prévoit un Extension multivers du campus Avengers et son La princesse et la grenouille rethème de Splash Mountain. Disneyland c’est aussi lancer MagicBand Plus portables à l’automne.

Lire la suite: Rénovations de Disneyland : San Fransokyo, le nouveau manège de Toontown