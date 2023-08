Disneyland ajoute de nouvelles fonctionnalités à sa gamme

Avec un nouveau trajet arrive d’un côté et un nouveau restaurant de l’autreCa a du sens que Disney a décidé d’ajouter du sang neuf à l’extérieur un des c’est le plus manèges emblématiques : le Maison hantée.

L’année prochaine, Disney élargira la section de file d’attente pour le célèbre manège effrayant pour inclure de nouvelles zones visant à approfondir l’histoire des manoirs. Ensuite, près de la sortie, l’offre de marchandises actuellement maigre du manège sera élargie avec une toute nouvelle boutique de cadeaux, sur le thème de l’habitante de la boule de cristal préférée de tous, Madame Leota.

Ceci, bien sûr, va de pair avec la nouvelle annoncée précédemment concernant le Splash Mountain, aujourd’hui disparu… qui se trouve directement au nord-ouest du manoir— étant refait en L’aventure du bayou de Tiana, ainsi que l’ouverture imminente du nouveau restaurant Tiana’s Palace, situé juste au sud-est du manoir. De plus, la zone située entre le manoir et le palais aura un visage. soulever aussi.

Art conceptuel de la nouvelle boutique de cadeaux du manège exii. Image: Parcs Disney

La nouvelle a été révélée sur le Blog des Parcs Disney, qui a déclaré ceci à propos de l’élargissement de la file d’attente : « Chacun des jardins comportera des éléments uniques allant d’une fontaine à eau et d’un belvédère à une statuaire et un aménagement paysager thématiques. En fait, les invités pourront voir une nouvelle serre où les jardiniers du Haunted Mansion cultivent leurs plantes. Le cimetière pour animaux de compagnie et le corbillard funéraire tiré par des chevaux continueront de résider sur le terrain de l’attraction.

Quant à la boutique de cadeaux, le site précise ceci : « En parlant de Madame Leota, nous avons pensé qu’il était temps de poursuivre sa présence au-delà des murs du Haunted Mansion avec une toute nouvelle boutique de détail. Cette remise du manoir, appartenant à Leota, sera une boutique indépendante dont nous mourons d’envie de vous en parler davantage à l’avenir.

Ci-dessus, vous pouvez voir l’art conceptuel de la boutique de cadeaux, et voici l’art de la file d’attente.

Art conceptuel de certaines nouvelles zones dans la file d’attente. Image: Parcs Disney

La construction de tout cela devrait commencer en janvier 2024, ce qui signifie que Disney veut probablement que tout soit terminé au moment où le manège de Tiana ouvrira plus tard dans l’année. En savoir plus sur le Blog des parcs Disney.

