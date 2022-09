Disneyland agrandit son campus Avengers zone, ajoutant un autre tour dans le mélange de super-héros.

“Nous apportons le multivers à Avengers Campus”, a déclaré dimanche le directeur de Marvel, Kevin Feige, lors du panel Parks and Experiences à Disney’s salon D23 à Anaheim, en Californie.

Dans la nouvelle attraction, vous pourrez vous battre aux côtés de tous les ennemis de partout et “à tout moment”, a déclaré Feige. Il y aura un nouveau méchant nommé King Thanos, et “c’est un Thanos qui a gagné, et les Avengers n’en sont pas trop contents et vous devez les aider”.

King Thanos, une nouvelle version du personnage d’une réalité où il a gagné, arrive au Disney Parks Avengers Campus avec une nouvelle attraction. Ambiance sérieuse Maestro Hulk. pic.twitter.com/pZ2EIgp2Ju —Sean Keane@D23 (@SpectacularSean) 11 septembre 2022

Un Hulk géant dans un costume Avengers se promènera également à partir de la semaine prochaine, avec Mark Ruffalo apparaissant via un lien vidéo pour faire l’annonce.

Campus Avengers de Disneyland a été annoncé pour la première fois à J23 il y a trois ans. Bien qu’il devait initialement ouvrir ses portes à l’été 2020, le la pandémie a repoussé son ouverture à été 2021.

Il est probable que la nouvelle expansion et attraction inclura une prise de contrôle de la façade du bâtiment actuellement utilisée pour le spectacle en direct et du parking qui se trouve derrière.

Avengers Campus a ouvert ses portes à Disney’s California Adventure à Anaheim avec une nouvelle attraction, Spider-Man Web Slingers, qui a rejoint le manège des Gardiens de la Galaxie (précédemment repensé à partir de ses origines de la Tour de la Terreur en 2017). Il a également une zone Dr. Strange et le restaurant et brasserie Pym Test Kitchen sur le thème d’Ant-Man.

Des détails sur le La princesse et la grenouille rethème de Splash Mountainla date d’ouverture de Tron Lightcycle Run à Disney World, le nom du prochain bateau de croisière Disney, San Fransokyo à California Adventure et un potentiel méchants, zone Coco et Encanto au Magic Kingdom.

