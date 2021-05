Disney World, Universal Orlando et SeaWorld disent qu’aucun masque n’est nécessaire à l’extérieur

Universal Orlando et Disney World ont tous deux annoncé vendredi que les invités ne seront plus tenus de porter des masques à l’extérieur à partir de samedi.

SeaWorld Orlando et son parc jumeau, Tampa’s Busch Gardens, permettent aux clients qui se disent entièrement vaccinés de retirer leurs masques dans tous les parcs. Les deux parcs n’exigeront pas de preuve de vaccination, mais demandent aux clients de «respecter respectueusement».

« Sur la base des conseils du gouvernement local et des responsables de la santé, à compter du samedi 15 mai, les couvertures faciales des invités ne sont plus obligatoires à l’extérieur à Universal Orlando », a déclaré Tom Schroder, un porte-parole d’Universal à USA TODAY.

L’annonce du parc à thème de Floride est intervenue un jour après que les Centers for Disease Control and Prevention aient publié de nouvelles directives sur les masques pour les personnes entièrement vaccinées. Les responsables de Disney ont déclaré jeudi, quelques heures après la publication des nouvelles directives de l’agence de santé, qu’ils envisageraient de modifier ses exigences en matière de masque.

Vous voyagez cet été?:Mandat du masque fédéral prolongé jusqu’en septembre pour les avions, les trains et les bus

Stocke les mandats de masque de dépôt:Walmart, Costco, Trader Joe’s et Publix n’ont plus besoin de masques pour les clients vaccinés. Consultez la liste.

Vendredi, Disney a mis à jour le site Web de Disney World avec des modifications de la politique relative aux masques dans les parcs de Floride.

Selon le site Web de Disney, des masques sont nécessaires: à l’entrée et dans toutes les attractions; tous les théâtres, y compris les entrées de théâtre; tous les transports, y compris les entrées de transport; et tous les emplacements intérieurs, y compris les restaurants, sauf lorsque vous mangez ou buvez activement à l’arrêt.

Disney World a déclaré qu’il commencerait à supprimer progressivement les contrôles de température pour les visiteurs dans tous les endroits qui en ont actuellement besoin à partir du 16 mai.

Le CDC a déclaré que les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans des espaces bondés.

Bien que les couvertures faciales ne soient plus une nécessité à l’extérieur à Universal Orlando, les visiteurs devront toujours apporter un masque facial.

« Les revêtements faciaux resteront obligatoires dans tous les emplacements intérieurs, y compris les restaurants, les magasins et les espaces publics intérieurs des hôtels », a déclaré Schroder. « Des masques sont également nécessaires dans toutes les attractions, du moment où les invités entrent dans la file d’attente au moment où ils quittent l’expérience. »

La semaine dernière, Universal Orlando a annoncé que son exigence de distanciation sociale avait été ramenée de 6 pieds à 3, qui restera intacte, et que les visiteurs n’auront plus à subir de contrôles de température avant d’entrer dans le parc.

Le relâchement des exigences en matière de masque ne sera pas appliqué à Universal Studios Hollywood, selon Schroder, du moins pas encore.

«À Universal Studios Hollywood, nous continuerons à fonctionner selon les protocoles de santé et de sécurité existants et améliorés, basés sur les conditions locales et les conseils du gouvernement et des responsables de la santé», a déclaré Schroder. « Nous continuerons de revoir les directives du CDC et d’avancer de la manière qui convient le mieux à nos clients, aux membres de notre équipe et à notre entreprise. »

Contribuant: Jayme Deerwester, USA TODAY; Presse associée

« Les points chauds encore un peu trop chauds »:Plus de la moitié des Américains ne considéreront pas les voyages internationaux alors que les pays rouvriront

Changements de masque de Disney World:Commencez samedi après que le CDC ait déclaré qu’il n’y avait pas de masque pour les vaccinés complètement