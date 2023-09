Disney World : un ours noir en liberté oblige certaines parties du parc à thème de Floride à fermer | Actualités américaines

Certaines parties de Disney World en Floride ont été contraintes de fermer après des informations faisant état d’un ours noir en liberté.

Le Magic Kingdom du complexe d’Orlando a fermé une série d’attractions après que l’ours ait été aperçu dans un arbre lundi.

On pense que l’animal chasse pour se nourrir avant la saison d’hibernation hivernale.

Le personnel de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) est arrivé sur place pour capturer l’ours, a confirmé Walt Disney World dans un communiqué.

Image:

Un char avec des personnages de Peter Pan vu lors du défilé du « Festival of Fantasy » au Walt Disney World Magic Kingdom en juillet 2022





« Dans la plupart des cas, il est préférable que les ours aient de l’espace et puissent se déplacer seuls, mais étant donné la situation, le personnel travaille à capturer et à déplacer l’ours », a déclaré l’agence au partenaire américain de Sky News, NBC News.

L’observation d’animaux sauvages a entraîné la fermeture temporaire d’attractions, notamment Big Thunder Mountain Railroad, Hall of Presidents, Liberty Square Riverboat, A Pirate’s Adventure, Tom Sawyer Island, Walt Disney World Railroad, notamment Fantasyland, Frontierland et Main Street.

Image:

Le complexe Walt Disney attire des millions de visiteurs chaque année





Les visiteurs du parc à thème, décrit comme « l’endroit le plus heureux sur terre », se sont retrouvés confrontés à de longues files d’attente à la suite de l’incident.

Frontierland, Liberty Square et Adventureland au parc Magic Kingdom ont été rouverts lundi après-midi, alors que la recherche de l’ours se poursuivait.

Des images aériennes auraient montré un ours dans une bâche blanche transporté par des fonctionnaires quittant une zone boisée, rapporte NBC.

