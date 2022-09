Disney a complété son Panel Parcs et Expériences à Expo D23 dimanche avec quelques indices sur ce qui s’en vient à Walt Disney World.

Parlant de ce qui pourrait éventuellement se trouver de l’autre côté de la zone de Big Thunder Mountain Railroad – alias, le bord de la carte actuelle de Magic Kingdom – le président des parcs Disney, Josh D’Amaro, a taquiné une zone Encanto, une zone Coco et une zone de méchants .

La région de Coco pourrait voir la ville de Santa Cecilia célébrer Día de Muertos, où les invités pourraient monter sur le dos d’un guide spirituel comme Dante.

La zone Encanto pourrait proposer une visite de la maison Madrigal avec Mirabel et Bruno, et inclure des invités ouvrant une porte et découvrant leur propre cadeau spécial.

Et la zone « envahie par les méchants » mettrait en vedette les plus grands méchants de Disney.

Chez Animal Kingdom, pendant ce temps, Dinoland USA fait l’objet d’une refonte tant attendue. Disney a taquiné les thèmes potentiels de Zootopia et de Moana avant de montrer une vague illustration conceptuelle de ce à quoi la zone pourrait ressembler.

Lors du Panel Parcs et Expériences Disney à la J23 ont également été annoncés les Expansion du multivers Avengers Campus à Disneylanddes détails sur La princesse et la grenouille rethème de Splash Mountainla date d’ouverture de Tron Lightcycle Run à Disney World, le nom du prochain bateau de croisière Disney et San Fransokyo à California Adventure.