Disney World remplace Very Merry Christmas Party

La très joyeuse fête de Noël de Mickey n’aura pas lieu à Walt Disney World cette année.

Au lieu de cela, le Magic Kingdom accueillera un nouvel événement nocturne à capacité limitée appelé Disney Very Merriest After Hours.

L’événement se déroulera certains soirs du 8 novembre au 21 décembre et ne sera pas couvert par l’admission régulière au parc.

Les invités doivent acheter des billets spéciaux pour les festivités de quatre heures, qui offrent des files d’attente plus courtes vers 20 attractions sélectionnées, de nombreuses fanfares des Fêtes et un spectacle de feux d’artifice spécial, « Les merveilleux feux d’artifice de Minnie ».

Les billets pour Disney Very Merriest After Hours seront mis en vente en août. Les clients qui séjournent dans certains hôtels Disney pourront réserver plus tôt.

Voici à quoi d’autre s’attendre à Disney World cette saison des vacances, selon les parcs Disney.

Royaume magique

Main Street USA sera tout paré pour les vacances.

La plupart des nuits, le château de Cendrillon sera illuminé par un mélange de projections festives et d’éclairage Beacons of Magic célébrant le 50e anniversaire de Disney World.

EPCOT

L’EPCOT International Festival of the Holidays sera de retour du 26 novembre au 30 décembre.

Les invités pourront essayer des friandises saisonnières du monde entier au Holiday Kitchens around World Showcase.

De retour en force :Les feux d’artifice reviennent à Magic Kingdom et Epcot après une interruption de 16 mois

Les studios hollywoodiens de Disney

La Hollywood Tower sera transformée en Hollywood Holiday Tower avec des projections festives inspirées de « Frozen », « Toy Story », « Mickey’s Christmas Carol » et des Muppets.

Le Père Noël viendra en ville en cortège sur Hollywood Boulevard.

Minnie Mouse et ses amis, dont Santa Goofy, organiseront des repas de fêtes à Hollywood & Vine en tenue de saison.

« For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration » comportera une finale spéciale.

Le royaume des animaux de Disney

Une édition spéciale de vacances de Tree of Awakenings aura lieu presque tous les soirs.

Une flottille de personnages Disney descendra la rivière Discovery sur des airs saisonniers.

Refaire la croisière dans la jungle :Disneyland dévoile un manège mis à jour supprimant les représentations insensibles à la race

Sources Disney

La promenade dans l’arbre de Noël de Disney Springs revient avec de nouveaux ajouts célébrant le 50e anniversaire de Disney World, la « célébration la plus magique du monde ».

Les clients feront l’expérience d’une « chute de neige » dans le centre-ville.

Le Hangar Bar de Jock Lindsey sera transformé en Holiday Bar de Jock Lindsey avec un menu de saison.

Des plats et des produits spéciaux pour les fêtes seront disponibles dans tout le complexe.

De plus, Very Merrytime Cruises sera de retour dans la flotte de Disney Cruise Line en novembre et décembre.