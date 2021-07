Disney World lutte secrètement pour empêcher les touristes de disperser les cendres de leurs proches

Les parcs à thème Disney, également considérés comme le « endroit le plus heureux sur Terre », sont un choix populaire pour les gens qui souhaitent disperser les cendres de leurs proches. Les parcs d’attractions attirent chaque année des millions de touristes du monde entier et tandis que certains visitent le parc pour une expérience unique, d’autres le font pour exaucer les derniers souhaits de leurs proches. Pendant des années, ces événements ont été signalés sur une base mensuelle lorsqu’une personne est prise en flagrant délit. Cependant, le phénomène a pris la forme d’une légende urbaine qui a reconnu quelques points chauds à l’intérieur du parc pour jeter les cendres.

Un rapport du Wall Street Journal, publié en 2018, a confirmé le mythe urbain établi de longue date selon lequel les gardiens de la Walt Disney Co. utilisent des mots de code pour résoudre ces problèmes. « nettoyage HEPA » est le code utilisé pour de tels événements qui nécessitent un filtre à vide spécial conçu pour aspirer des particules très fines comme les résidus de cendres.

Les lieux communs où les visiteurs dispersent ces cendres sont le manoir hanté, les pots de fleurs, le parterre de fleurs du royaume magique, le manège Pirates des Caraïbes ou d’autres endroits et le parc est fermé en raison de difficultés techniques lorsqu’un tel cas est découvert. Une histoire sur le manège The Haunted Mansion indique que les gens croient qu’en dispersant les cendres sur le manège, ils rejoignent les fantômes et vivent au parc à thème pour toujours, rapporte l’Insider.

En avril 2019, une femme a été aperçue sur le trajet Pirates des Caraïbes en train de disperser une substance poudreuse non identifiée dans l’eau à Disneyland Resort à Anaheim, en Californie. Suite à cela, le manège a été fermé et la police a été informée. Cependant, le rapport n’a pas été déposé en raison d’un manque de description appropriée du suspect, rapporte le Los Angeles Times.

Les autorités ont abordé le problème croissant de temps en temps et partagé que de nombreux touristes demandent une autorisation préalable pour disperser des cendres sur les lieux, à laquelle la réponse est généralement négative. Malgré l’interdiction, certains faufilent ces cendres dans le parc en les cachant dans des flacons de médicaments, des fonds de sac à main ou des compacts à maquillage et une fois à l’intérieur, il suffit de trouver le bon endroit. Bien que, sans autorisation préalable, cela enfreigne le Code de santé et de sécurité et Disney a clairement indiqué que de tels incidents ne seraient ni tolérés ni autorisés.

