Disney World : l’économie de l’endroit le plus heureux de la planète

Il n’y a aucun endroit sur terre comme Disney World. Le qualifier simplement de « grand », c’est comme dire que Warren Buffett est « financièrement à l’aise » – un euphémisme tel que c’est presque inexact. C’est de loin le parc à thème le plus grand et le plus visité de la planète, accueillant des dizaines de millions de visiteurs chaque année.

La vision originale de Walt Disney n’était pas tant de transformer les marais de Floride en parc d’attractions que de créer un modèle brillant de villes futures. Même si ce plan n’a jamais été réalisé, son influence est évidente à l’échelle même. Disney World répertorie actuellement plus de 280 attractions et plus de 380 restaurants, bars, salons, food trucks et stands. Il dispose de quatre terrains de golf et d’un stade de baseball de 9 500 places. Il possède même sa propre salle de cinéma.

Voici à quel point Disney World est réellement grand.

Cet empire a accueilli des masses de visiteurs de Disney depuis son ouverture le 1er octobre 1971, lorsque le parc n’a accueilli qu’environ 10 000 visiteurs. En 2022, soit un demi-siècle plus tard, plus de 47 millions de personnes ont fait le pèlerinage malgré la hausse des prix d’entrée, d’hébergement et de restauration. Les fans les plus fervents visitent Orlando pratiquement chaque fois qu’ils en ont l’occasion, y courant même des marathons et y organisant des mariages (parfois plusieurs mariages). L’introduction de « Disney adulte » dans le lexique Internet a clairement montré que Disney World n’est pas seulement des vacances mais un style de vie.

Disney World n’a fait que devenir plus cher au fil des années, et il est peut-être particulièrement hors de portée maintenant, alors que de nombreux Américains resserrent leur portefeuille dans un contexte d’inflation élevée. Plutôt que de renoncer complètement à une visite Disney, les familles réservent des voyages plus courts. Sue Pisaturo, fondatrice de la société de planification de vacances Disney Small World Vacations, affirme que ses agents réservent davantage de voyages de cinq nuits, au lieu de sept nuits, les familles dépensant en moyenne 4 000 $, sans compter les billets d’avion. Les complexes hôteliers de milieu de gamme et de valeur à Disney suscitent plus d’intérêt qu’un complexe de luxe haut de gamme comme le Grand Floridian.

« Pour aller à Disney World, il faut presque avoir un certain niveau de revenu », explique Wolfe. Si Disney continue d’augmenter les prix à un rythme supérieur à l’inflation, « vous allez continuer à voir les gens sous-évalués ».

Ces fortes hausses de prix ont eu un impact sur les résultats de l’entreprise : après quelques années difficiles, elle gagne désormais plus d’argent grâce à ses parcs à thème qu’avant 2020.

Les organisateurs de voyages et les experts de Disney déclarent à Vox que le prix de la nourriture en particulier a augmenté. « Les prix des aliments augmentent environ deux fois par an, la plus forte hausse ayant lieu en octobre », explique AJ Wolfe, fondateur du Disney Food Blog. Pendant la pandémie, le plan de restauration populaire de Disney World a été suspendu et la société a récemment annoncé que l’option permettant d’économiser de l’argent reviendrait en janvier 2024.

Il n’est pas exagéré de dire que Disney World a créé l’industrie hôtelière en plein essor du centre de la Floride. Aujourd’hui, Orlando, qui abrite également Universal Studios et SeaWorld, est l’une des destinations touristiques les plus prisées des États-Unis. Mais les bénéfices de l’industrie ne se sont pas traduits par la prospérité, ni même par la sécurité économique, pour de nombreux travailleurs et résidents de la région.

Les histoires d’employés de Disney World sans abri sont courantes et inquiétantes, d’autant plus que les prix des logements dans la région d’Orlando ne cessent d’augmenter. Jessica, une ancienne artiste de Disney World qui a demandé que nous utilisions uniquement son prénom pour protéger sa vie privée, affirme que l’insécurité du logement était courante parmi ses collègues – et c’était quelque chose qu’elle a également vécu.

« Il y a eu une période importante pendant laquelle j’ai travaillé à temps plein et j’étais en fait sans abri, vivant dans ma voiture sur le parking de Magic Kingdom », a-t-elle déclaré à Vox. Elle a occupé plusieurs emplois au cours de cette période pour tenter de rester à flot et a affirmé qu’à l’époque où elle y travaillait dans les années 2010, Universal et SeaWorld payaient davantage.

L’histoire de Disney World est à bien des égards celle de la Floride. Le parc à thème est construit pour être un jardin d’Eden apparemment sans limites – l’endroit le plus heureux sur terre, niché dans le Sunshine State – mais la réalité est bien plus orageuse.