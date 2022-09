Disney World ferme les parcs à thème avant l’ouragan Ian

Walt Disney World fermera temporairement ses parcs à thème en raison de l’ouragan Ian, qui est devrait toucher terre en Floride tard mercredi ou tôt jeudi.

“Compte tenu des dernières projections, les parcs à thème et les parcs aquatiques de Walt Disney World seront fermés le mercredi 28 septembre et le jeudi 29 septembre”, a tweeté Disney Parks mardi soir.

Ouragan Ian, actuellement une tempête de catégorie 3, pourrait se renforcer en catégorie 4 une fois qu’elle aura touché terre en Floride. Selon le National Hurricane Center, cela pourrait provoquer une “onde de tempête potentiellement mortelle” sur la côte ouest de la Floride.

Des vents de force ouragan sont attendus à partir de mercredi matin dans le sud-ouest et le centre-ouest de la Floride. “Des dégâts dévastateurs dus au vent sont attendus près du cœur d’Ian”, a ajouté le centre dans son dernier avis. De fortes pluies avec un risque d’inondation soudaine sont également attendues.

La fermeture de plusieurs jours de Disney World comprend Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios, le parc aquatique Typhoon Lagoon, le golf miniature Winter Summerland, le golf miniature Fairways, les jardins Fantasia et le complexe ESPN Wide World of Sports. Disney Springs, le quartier des boutiques et des restaurants, fermera mercredi et devrait également être fermé jeudi.

La fête d’Halloween pas si effrayante de Mickey au Magic Kingdom a été annulée pour jeudi, et les voyages Star Wars: Galactic Starcruiser au départ mardi et jeudi ont également été annulés.

Les clients des hôtels Disney World sont invités à s’abriter dans leurs centres de villégiature, mais doivent s’enregistrer avant 15 h HE mercredi. Cependant, plusieurs complexes Disney fermeront complètement du mercredi au vendredi: Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, Copper Creek Cabins au Disney’s Wilderness Lodge, Treehouse Villas au Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa et les bungalows au Disney’s Polynesian Village Resort.

Les clients qui ont partiellement utilisé des billets de parc à thème de plusieurs jours verront ces billets prolongés jusqu’au 30 septembre 2023.

Universal Orlando fermera de la même manière ses parcs à thème et la zone commerciale et de restauration CityWalk le mercredi et le jeudi. L’aéroport d’Orlando cessera ses activités commerciales à 10 h 30 HE mercredi.