Disney World et Universal Orlando restent ouverts avant l’ouragan Milton

ORLANDO, Floride — Principaux parcs à thème Walt Disney World et Universel est resté ouvert mardi avant Ouragan Milton est attendu comme étant une tempête majeure en Floride alors même que d’autres parties de la machine touristique d’Orlando s’arrêtaient.

Disney a déclaré qu’il fonctionnait dans des conditions normales et prévoyait, pour l’instant, de fermer uniquement ses terrains de camping et ses chalets de location dans les zones boisées.

Les deux parcs à thème ont déclaré qu’ils continueraient à surveiller la météo et à s’adapter en conséquence.

Pendant ce temps, d’autres quartiers d’Orlando étaient fermés, notamment l’aéroport international d’Orlando, qui a annoncé qu’il cesserait ses activités mercredi matin. L’aéroport est le septième plus fréquenté du pays et celui de Floride où il y a le plus de trafic.

Milton, qui devrait débarquer mercredi, a menacé de gâcher les vacances de dizaines de milliers de touristes à Disney World.

Nicole et Zeb Downs sont arrivés lundi après 21 heures de route depuis l’Arkansas, s’attendant à passer 12 jours de vacances en Floride avec leurs trois jeunes fils. Mardi après-midi, ils envisageaient de ranger leur voiture et de rentrer.

« Nous sommes déçus, mais cela ne dépend plus de nous à ce stade », a déclaré Zeb Downs alors qu’il se promenait avec sa famille dans le quartier commerçant et restaurant toujours animé de Disney Springs, dans le parc.

Aucun d’eux n’avait déjà connu un ouragan et n’étaient pas sûrs de vouloir l’essayer.

La région d’Orlando est la destination la plus visitée des États-Unis grâce à Disney World, Universal Orlando Resort et d’autres parcs à thème, attirant 74 millions de touristes l’année dernière seulement.

Octobre est également l’une des périodes les plus chargées pour les parcs à thème en raison des célébrations liées à Halloween, qui sont devenues d’importantes génératrices d’argent au cours des deux dernières décennies. Universal Orlando organise des « Halloween Horror Nights », avec des maisons hantées macabres basées sur des films slasher et d’autres films d’horreur de la culture pop, et Disney a son dompteur « Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party ».

Alors que Disney ferme rarement ses portes – à l’exception des dangereux ouragans de ces dernières années, de la pandémie de COVID-19 et des attentats du 11 septembre – ses hôtels sont souvent des refuges pour les résidents côtiers fuyant les tempêtes imminentes. Une vérification du système de réservation en ligne de Disney World mardi matin n’a révélé aucun poste vacant.

Ceux qui ont eu la chance d’obtenir une réservation d’hôtel ont reçu des cadeaux inattendus lors des tempêtes passées. Lors de l’ouragan Irma en 2017, les clients d’un hôtel de la propriété Disney se sont retrouvés bloqués avec l’actrice Kristen Bell, qui a interprété le rôle d’Anna dans le film bien-aimé de Disney, « Frozen ». À Orlando, l’actrice a trouvé le temps de chanter des chansons pour les évacués dans un refuge contre les ouragans à proximité.

Une fois l’ouragan passé, les parcs à thème tentent de reprendre leurs activités normales le plus rapidement possible. Après que l’ouragan Charley ait tracé un chemin dévastateur à travers Orlando en 2004, Disney World avait des véhicules utilitaires pour ramasser les branches d’arbres abattues et dégager les routes sur sa propriété en une heure dans la nuit noire.

