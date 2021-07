Disney World et Disneyland obligeront les visiteurs du parc à porter des masques à l’intérieur

Disney a modifié la politique des masques dans ses parcs à thème basés aux États-Unis à la suite de nouvelles directives des responsables de la santé et du gouvernement.

À partir de vendredi, la société exigera que tous les invités, quel que soit leur statut vaccinal, portent des couvre-visages à l’intérieur du Walt Disney World Resort en Floride et du Disneyland Resort en Californie. Les enfants de moins de deux ans sont exemptés de ce mandat.

Le changement de politique intervient alors que les cas de Covid continuent d’augmenter aux États-Unis. Mercredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont inversé le cours et recommandé que les personnes entièrement vaccinées recommencent à porter des masques à l’intérieur dans des endroits où les taux de transmission de Covid sont élevés. Ces points chauds comprennent des États comme la Californie et la Floride.

Disney a mis à jour ses politiques de sécurité conformément aux réglementations sanitaires locales tant au niveau national qu’international depuis le début de la pandémie. Plus récemment, la société a commencé à exiger une preuve de vaccination Covid ou un test Covid négatif avant l’entrée dans son parc à thème basé à Paris sur la base des directives françaises.