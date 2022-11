Disney World augmente le prix des billets

Walt Disney World augmente les prix des billets de base et de la plupart des laissez-passer annuels, ont annoncé mardi les parcs Disney.

À partir du 8 décembre, les parcs à thème de Disney World, qui comprennent Royaume magique, Hollywood Studios, Epcot et Animal Kingdom, mettront en place des tarifs spécifiques au parc sur les billets d’une journée. Les jours de grande affluence, ce billet pour Magic Kingdom coûtera plus cher aux amateurs de parc.

Animal Kingdom sera le seul parc à conserver sa gamme de prix actuelle pour un billet d’un jour (109 $ à 159 $). Les trois autres coûteront comme suit :

Epcot : 114 $ à 179 $

Studios hollywoodiens : 124 $ à 179 $

Royaume magique : 124 $ – 189 $

Cependant, le prix élevé de 189 $ ne s’appliquera qu’aux billets pour les neuf jours entre la semaine de Noël et du Nouvel An.

“Nous continuons à nous concentrer sur l’offre aux clients de l’expérience Disney la meilleure et la plus mémorable, et nous le faisons en développant nos parcs à thème avec de nouvelles attractions et offres incroyables”, a déclaré un porte-parole de Disney à CNET dans un communiqué envoyé par e-mail. Le porte-parole a ajouté que le billet le moins cher à 109 $ pour Animal Kingdom “n’a pas changé depuis plus de quatre ans”.

Les billets d’une journée automatiseront également désormais la réservation d’un parc à thème à partir du 8 décembre, évitant ainsi à l’invité d’avoir à faire lui-même une réservation séparée.

Les billets Park Hopper et Park Hopper Plus, les options qui permettent aux visiteurs de visiter un ou plusieurs parcs à thème par jour et d’ajouter un accès à Les parcs aquatiques de Disney World, augmentera également de prix et variera selon la date. Disney n’a pas encore fourni de détails sur les prix.

Le coût des pass annuels va presque tous augmenter aussi :

Pixie Dust Pass: 399 $ (reste le même)

Pass pirate : 749 $ (augmenté de 50 $)

Pass Sorcier : 969 $ (augmenté de 70 $)

Incredi-Pass : 1 399 $ (augmenté de 100 $)

Les augmentations de billets surviennent alors que les familles ressentent le poids de inflation sur les articles de tous les jours comme l’épicerie et l’essence.

Ça suit Disneyland a augmenté le mois dernier le prix des billets à Anaheim. Sur la côte ouest, un ticket de parc d’une journée peut coûter jusqu’à 244 $. Génie Plus, le système payant qui a remplacé les passes rapides gratuits, coûte désormais également 25 $ par personne et par jour à Disneyland, soit une augmentation de 5 $ par rapport à son prix précédent. À Disney World, Genie Plus varie entre 15 $ et 22 $ par personne et par jour, selon l’activité de la journée.

Lire la suite: Disney World fait allusion aux extensions Encanto, Coco et Villains dans Magic Kingdom