Disney World abandonne l’exigence de masque pour les invités vaccinés, mais n’exigera pas de preuve – RT USA News

Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride, a assoupli ses restrictions Covid-19, permettant aux invités vaccinés d’entrer sans masque. Cependant, le parc n’exigera pas de preuve de vaccination pour éviter d’enfreindre la loi de l’État.

Disney World – qui a été fermé pendant plusieurs mois au début de la pandémie l’année dernière avant de rouvrir en juillet 2020 – a annoncé dans un communiqué que les masques faciaux ne seraient plus obligatoires à partir du 15 juin, sauf pour les transports comme les bus et les monorails.

Les masques étaient auparavant obligatoires même dans les espaces extérieurs de la station. L’exigence de masque d’extérieur a finalement été abandonnée le 15 mai.





Bien que les masques revendiqués par Disney World ne soient facultatifs que pour « complètement vacciné » invités, le complexe a également annoncé qu’il « pas besoin de preuve de vaccination ». Il s’appuiera plutôt sur l’honnêteté des invités non vaccinés « de continuer à porter des couvre-visages dans tous les lieux intérieurs, ainsi qu’à l’entrée et dans toutes les attractions et tous les transports. »

La décision de Disney World de ne pas exiger de preuve de vaccination est probablement le résultat du décret du gouverneur de Floride Ron DeSantis interdisant les passeports vaccinaux en avril.

« Il est interdit aux entreprises de Floride d’exiger des clients ou des clients qu’ils fournissent des documents certifiant la vaccination contre le Covid-19 ou la récupération post-transmission pour accéder à l’entreprise, y entrer ou en bénéficier. DeSantis a statué et le décret a été rapidement codifié suite au soutien de la State House.

L’interdiction du passeport vaccinal a conduit à des conflits avec les compagnies de croisières – l’une des plus grandes industries touristiques de Floride – qui ont tenté de faire de la vaccination une exigence pour rester sur leurs navires.

À la suite du décret de DeSantis, Royal Caribbean International a encouragé ses passagers à se faire vacciner mais ne l’a pas rendu obligatoire. D’autres compagnies avec des navires qui partent de Floride, comme Norwegian Cruise Line, font toujours de la vaccination une exigence obligatoire.





