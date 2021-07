Disney, WarnerMedia et NBCU luttent pour équilibrer la valeur du câble et du streaming

Mais le monde n’est pas encore là. Et les résultats sont de plus en plus déroutants pour les consommateurs car la nouvelle programmation est conçue spécifiquement pour les services de streaming, et le meilleur de la télévision linéaire n’apparaît toujours pas en streaming.

À long terme, il est possible que chaque plate-forme de streaming devienne le foyer de toute la programmation d’une entreprise de médias. Les « plus » seront essentiellement élagués. ESPN+ n’est peut-être qu’ESPN, avec tout ce que ESPN a à offrir.

Les décisions de programmation peuvent modifier la façon dont le public voit la vidéo en streaming. Jusqu’à présent, la plupart des entreprises de médias ont commercialisé la vidéo en streaming en complément de la télévision payante traditionnelle. C’est pourquoi tant de produits sont nommés avec le suffixe « plus » – Disney+, Paramount+ de ViacomCBS, Discovery+, etc.

La tension entre la façon d’équilibrer la vidéo en streaming, la sortie en salles et la télévision linéaire conduit à des choix particuliers destinés à semer la confusion chez les consommateurs dans ce qui devient un paysage de plus en plus confus.

Pour les séries télévisées scénarisées, les dirigeants des médias ont largement décidé que les services de streaming seront le foyer d’une programmation originale de la plus haute qualité. Disney, WarnerMedia d’AT&T, NBCUniversal de Comcast et ViacomCBS tentent tous de convaincre Wall Street qu’ils peuvent se développer au-delà de la télévision par câble traditionnelle. Ils utilisent de nouvelles émissions à succès, dont « The Mandalorian », « Mare of Easttown » et « Yellowstone », comme appât pour attirer les abonnés. Les résultats ont varié d’un service à l’autre, mais tous les nouveaux services de streaming majeurs connaissent une croissance de millions de clients chaque trimestre.

Pour les films, il y a des désaccords au niveau film par film entre les différents services. Disney a mis les films Pixar « Soul » et « Luca » directement sur son service Disney+ sans frais supplémentaires lors de leur sortie. Pour « Jungle Cruise », « Black Widow » et « Raya and the Last Dragon », la société a décidé de faire dépenser aux utilisateurs 30 $ supplémentaires pour diffuser les films avant de les rendre gratuits avec un abonnement. NBCUniversal a placé « The Boss Baby: Family Business » sur son niveau payant de « Peacock » mais n’a sorti « F9 » que dans les salles. WarnerMedia a décidé de placer toute sa liste de films 2021 directement sur HBO Max, mais ne le fera pas pour les films à succès en 2022.

Pour les nouvelles et les sports, la plupart des entreprises de médias ont conservé leur programmation la plus précieuse exclusivement sur la télévision traditionnelle par câble. La programmation aux heures de grande écoute la plus regardée sur CNN, MSNBC et ESPN est toujours verrouillée à l’intérieur du faisceau de câbles. Cela a permis aux dirigeants de lutter contre l’augmentation constante mais pas encore écrasante des annulations de la télévision payante, maintenant en vie une entreprise très rentable qui rapporte des milliards de dollars chaque année.