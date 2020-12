Dan Silver, vice-président des originaux non scénarisés chez Disney +, est parti pour accepter un poste chez Netflix. Sur la photo: Silver à Hollywood, Californie, octobre 2019

Un vice-résident de Disney + a quitté la plate-forme de streaming pour occuper un poste chez son plus grand rival.

Dan Silver, vice-président des originaux de non-fiction, a été embauché comme réalisateur de longs métrages documentaires chez Netflix, révèle un rapport exclusif de The Hollywood Reporter.

Silver avait passé l’année dernière à des projets de façade Disney tels que Muppets Now et The Imagineering Story.

Des sources ont déclaré au site Web que Silver était parti en raison de l’énorme réorganisation de l’entreprise qui avait conduit à plus de 100 licenciements cette semaine.

Selon The Hollywood Reporter, Silver a commencé sa carrière chez ABC News, qui appartient à Disney, où il a finalement gravi les échelons pour devenir producteur exécutif.

Il est ensuite devenu directeur principal du développement chez ESPN Films, également propriété de Disney, travaillant sur la série documentaire 30 pour 30.

Silver a ensuite été embauché pour être en charge du contenu non fictionnel chez Marvel Entertainment, à la tête de projets tels que Marvel Live! Mangez l’univers, avant de passer à Disney +.

Cependant, le mandat de Silver au sein de l’entreprise a été entrecoupé de plusieurs départs, changeant constamment à qui il faisait rapport.

En juillet, Agnès Chu, responsable du contenu de Disney +, est partie à la tête de Condé Nast Entertainment, Silver faisant rapport au président du contenu, Ricky Strauss.

Puis, il y a quelques jours, cela a changé quand Le chef du contenu de divertissement de Disney, Peter Rice, a procédé à une réorganisation et le président de Disney Channel, Gary Marsh, est devenu le directeur de la création de Disney Branded Television, selon The Hollywood Reporter.

March a ensuite créé le poste de vice-président exécutif du développement créatif et de la stratégie et a embauché Ayo Davis, responsable du casting de Disney.

Cela signifie qu’au cours des quatre derniers jours, Silver a fait rapport à Strauss, puis à Marsh et enfin à Davis.

Dans son nouveau rôle chez Netflix, il relèvera de Lisa Nishimura, vice-présidente du cinéma indépendant et des longs métrages documentaires.

Elle a supervisé des projets tels que American Factory, Period, End of Sentence, Icarus et The White Helmets, qui ont tous remporté des Oscars.

Cela survient alors que Disney a licencié plus de 100 employés jeudi lors d’une réorganisation massive de son côté télévision pour se concentrer sur le streaming

Parmi les autres documentaires récents de Netflix qui ont été salués par la critique, citons American Murder: The Family Next Door, Blackpink: Light Up the Sky, Dick Johnson is Dead et The Social Dilemma.

On ne sait pas si le rôle de Silver chez Disney + sera remplacé.

Netflix et Disney entretiennent une rivalité de longue date depuis septembre 2016, lorsque Fox, propriété de Disney, a allégué que la plate-forme de streaming avait illégalement débauché deux dirigeants.

Netflix a contre-poursuivi et a proclamé que Fox s’était engagé dans des pratiques commerciales illégales et anticoncurrentielles, selon Deadline.

Après le lancement de Disney +, le contenu appartenant à Disney – y compris les films et les films de l’univers cinématographique Marvel – a été supprimé de Netflix.

De plus, Disney a subi une réorganisation massive de son côté télévision pour se concentrer sur le streaming.

Selon The Hollywood Reporter, le responsable du contenu de divertissement général de Disney, Peter Rice, a centralisé les services de l’entreprise, tels que le marketing, la publicité, la planification et la planification médiatique en trois groupes, dirigés par les responsables de Hulu, Disney + et Netflix.

Cela signifie que certains réseaux, tels que ABC et Freeform, n’avaient plus de départements qui leur étaient uniquement dédiés.

De plus, plus de 100 membres du personnel ont été licenciés jeudi de l’unité General Entertainment Content et de la division Walt Disney Television, qui comprend ABC News.

Cependant, ce n’est pas la seule plateforme à faire des nouvelles révolutionnaires cette semaine.

Jeudi, Warner Bros a annoncé qu’il publierait tous ses films dans les salles et sur HBO Max simultanément pour 2021.