Disney veut des ligues sportives comme partenaires ESPN

Un porte-parole de la MLB a refusé de commenter. Un porte-parole de la NBA a déclaré : « Nous entretenons une relation de longue date avec Disney et nous sommes impatients de poursuivre les discussions sur l’avenir de notre partenariat ».

« Nous recherchons des partenaires qui vont aider ESPN à passer avec succès à une [direct-to-consumer] modèle », a déclaré Iger mercredi. « Et cela, comme je l’ai dit, peut prendre la forme d’un contenu ou d’un soutien à la distribution et au marketing, ou les deux. »

Le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré mercredi lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Disney que la société « ne recherche pas nécessairement une injection de liquidités » si les partenaires pouvaient fournir d’autres actifs – tels que du contenu – alors que la société transforme ESPN en une entreprise directe au consommateur. Des sources affirment que Disney vise 2025 comme date de lancement potentielle pour un service de streaming ESPN dégroupé du câble. Bien que ESPN + existe aujourd’hui, il n’inclut pas les sports en direct les plus précieux d’ESPN tels que Monday Night Football et la plupart des matchs éliminatoires de la NBA.

Mais les ligues ont aussi besoin de liquidités, d’autant plus que l’activité des réseaux sportifs régionaux est menacée. Les équipes paient les joueurs en grande partie à partir des frais de droits sportifs. Les offres d’ESPN jouent un rôle essentiel dans la façon dont les ligues gagnent de l’argent. Les organisations peuvent générer des offres compétitives pour des packages de jeux car ESPN est presque toujours un acheteur potentiel.

Accepter un accord où ESPN échange des actions contre des droits sportifs pourrait potentiellement faire économiser à Disney des milliards de dollars qu’il pourra ensuite utiliser pour d’autres projets stratégiques. ESPN a conclu un accord plus tôt cette semaine avec Penn Entertainment, qui lui fournira 1,5 milliard de dollars en espèces au cours des 10 prochaines années.

Disney envisage des moyens d’économiser de l’argent alors qu’il tente de consolider son bilan. La division de streaming du géant des médias continue de perdre de l’argent – avec 512 millions de dollars perdus au cours de son dernier trimestre – et la société souhaite rembourser sa dette de 44,5 milliards de dollars. Disney doit également probablement au moins 9,2 milliards de dollars à Comcast pour sa participation minoritaire dans Hulu.

Les dirigeants de Disney et les responsables de la ligue s’accordent à dire que les discussions sur le partenariat stratégique sont dans la pure phase « d’idée » et peuvent ne rien aboutir, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées. Les discussions ont eu peu de détails, ont déclaré les gens, mais pourraient s’intensifier alors qu’ESPN tente de conclure un accord de renouvellement des droits avec la NBA. La fenêtre de négociation exclusive de Disney avec la NBA se termine en avril 2024.

La National Basketball Association et la Major League Baseball ont toutes deux remis en question un partenariat avec ESPN si l’objectif de Disney est d’atténuer ou de remplacer les paiements aux ligues pour les droits de diffusion sportive avec une équité dans ESPN, selon des personnes proches des pourparlers.

Iger a réitéré mercredi qu’il souhaitait conserver une participation majoritaire dans ESPN. Iger a déclaré à David Faber de CNBC le mois dernier que Disney n’envisageait « pas nécessairement » de créer ESPN.

Pourtant, il est possible que Disney puisse conserver une participation majoritaire dans ESPN tout en le séparant. Cette option est « sur la table », selon une personne ayant une connaissance directe des plans de Disney.

Une scission d’ESPN donnerait aux partenaires potentiels des éclaircissements sur la valeur de leurs participations minoritaires s’il négocie publiquement et séparément de Disney. Au sein de Disney, la valeur d’ESPN serait assombrie par la plus grande société mère.

Au prochain trimestre, Disney commencera à rendre compte des finances d’ESPN séparément du reste de l’entreprise – un autre précurseur potentiel d’une séparation. L’ancien chef de la stratégie de Disney, Kevin Mayer, qui est maintenant conseiller Iger sur l’avenir d’ESPN avec l’ancien directeur de l’exploitation de Disney, Tom Staggs, a précédemment défendu la scission d’ESPN afin que l’activité linéaire ne ralentisse pas les perspectives de croissance de Disney, a rapporté CNBC la semaine dernière.

Pendant des décennies, ESPN a été le joyau de la couronne de Disney, générant des milliards de bénéfices grâce aux frais d’abonnement lucratifs à la télévision payante. ESPN est de loin le réseau câblé le plus précieux, facturant près de 10 $ par mois et par foyer pour chaque abonné au câble américain, qu’il regarde le réseau ou non.

Même lorsque les abonnés au câble américains ont commencé à couper le cordon, ESPN a pu contrer les pertes de revenus des abonnés en augmentant le montant d’argent qu’il reçoit de les distributeurs de télévision payante, tels que DirecTV, Plat , Comcast , Charte et Cox.

Au cours des 12 derniers mois, cette tendance s’est inversée, selon des personnes proches du dossier.

Pourtant, les notes ont augmenté cette année sur la chaîne linéaire d’ESPN alors même que la coupe du cordon s’est accélérée. Les revenus publicitaires ont augmenté de 10% par rapport à l’année dernière au cours du dernier trimestre « ajusté pour la comparabilité », a déclaré Iger mercredi, alors que les marques recherchent des événements en direct où les publicités ne peuvent pas être ignorées.

« Le bundle se décompose et ils doivent proposer un nouveau modèle de revenus », a déclaré mercredi l’ancien PDG d’ESPN, Steve Bornstein, sur CNBC. « C’est un processus évolutif, et je pense [ESPN] va être incroyablement bien placé. Les personnes impliquées chez ESPN aujourd’hui sont probablement les meilleurs cadres que j’ai jamais rencontrés. [ESPN President] Jimmy Pitaro, Kevin Mayer, Bob Iger et Tom Staggs ? Ils vont résoudre ce problème. »

Disney devra décider s’il est plus stratégique de conserver le flux de trésorerie disponible positif d’ESPN pour réinvestir dans le divertissement en streaming ou s’il est plus logique de céder un actif avec une trajectoire de croissance en baisse.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal, propriétaire de CNBC.

