Disney vante les progrès du streaming après un an de « réparation »

Près d’un an après le retour spectaculaire de Bob Iger à la tête de Walt Disney Co., le directeur général affirme que la société de divertissement la plus connue au monde est prête à reconstruire son activité après une longue période passée à « réparer » ce qui n’allait pas en son absence. .

Mercredi, la société a annoncé des progrès significatifs dans la rentabilisation de ses services de streaming populaires mais déficitaires, alors qu’elle poursuit la transition délicate de la télévision linéaire vers les applications destinées directement aux consommateurs.

Les activités de streaming de la société ont enregistré une perte d’exploitation combinée de 387 millions de dollars au cours du quatrième trimestre fiscal, contre une perte de 1,47 milliard de dollars au cours de la même période un an auparavant, en partie à cause des hausses de prix chez Disney+ et Hulu. Disney s’attend à ce que son activité combinée de vente directe au consommateur, qui comprend Disney+, Hulu et ESPN+, devienne rentable au cours de son quatrième trimestre fiscal 2024.

Bulletin Dans le secteur du divertissement The Wide Shot vous apporte des informations, des analyses et des informations sur tout, des guerres de streaming à la production – et sur ce que tout cela signifie pour l’avenir. Entrer l’adresse e-mail Enregistre-moi Vous pouvez occasionnellement recevoir du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

Disney+ a ajouté 7 millions d’abonnés au cours du quatrième trimestre, principalement issus de pays internationaux, sans compter le déclin de son activité de streaming Hotstar en Inde. Les abonnés « principaux » de Disney+ totalisent désormais 112,6 millions. L’activité Disney+ Hotstar a perdu 2,8 millions d’abonnés, pour un total de 37,6 millions.

Dans l’ensemble, Disney a déclaré un chiffre d’affaires de 21,2 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, soit une augmentation de 5 % sur un an, en deçà des prévisions des analystes de 21,4 milliards de dollars. Le bénéfice de Disney de 82 cents par action, hors certains éléments, a dépassé les attentes des analystes de Wall Street, qui prévoyaient en moyenne 71 cents, selon FactSet. Le bénéfice pour l’ensemble de l’année a augmenté de 7% à 3,76 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 88,9 milliards de dollars, également en hausse de 7%.

“Nos résultats de ce trimestre reflètent les progrès significatifs que nous avons réalisés au cours de l’année écoulée”, a déclaré Iger dans un communiqué. « Même s’il nous reste encore du travail à faire, ces efforts nous ont permis de dépasser cette période de réparation et de recommencer à bâtir nos entreprises. »

Dans son deuxième mandat en tant que PDG du géant du divertissement de Burbank, Iger a fait face à de nombreux vents contraires suite au bref mandat de son successeur trié sur le volet, Bob Chapek.

Le streaming perdait des milliards de dollars par an et les réseaux de télévision traditionnels, tout en générant toujours des liquidités, étaient en chute libre à cause de la coupure des câbles. C’est sans même mentionner deux grèves meurtrières à Hollywood qui ont maintenu la production cinématographique et télévisuelle au point mort pendant la majeure partie de l’année. Pendant ce temps, les actions de Disney ont été durement touchées, chutant de plus de 15 % au cours des six derniers mois.

Le plan massif de réduction des coûts d’Iger, qui a conduit à la suppression de 7 000 emplois, devrait désormais permettre à l’entreprise d’économiser 7,5 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus que son objectif initial. Il a lancé l’idée de scinder les chaînes de télévision traditionnelles telles qu’ABC et de recruter un partenaire minoritaire pour ESPN. Le flux de trésorerie disponible a bondi à 4,9 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice, contre 1,06 milliard de dollars en 2022.

Et pourtant, Iger continue de subir la pression d’un investisseur activiste bien connu, qui relance une lutte par procuration contre l’entreprise.

Le milliardaire Nelson Peltz et son fonds spéculatif Trian Partners recherchent plusieurs sièges au conseil d’administration de Disney et seraient soutenus dans leurs efforts par Isaac « Ike » Perlmutter, l’ancien PDG de Marvel Entertainment qui a été évincé en mars et est un actionnaire majeur de Disney. Peltz a abandonné une précédente bataille par procuration après qu’Iger a annoncé ses plans de réduction des coûts.

Mercredi marquait la première fois que Disney publiait les résultats d’ESPN, en particulier une unité qui, selon certains analystes, pourrait être scindée alors que la société évalue ses activités pour l’avenir du streaming.

Le chiffre d’affaires d’ESPN au quatrième trimestre s’est élevé à 3,8 milliards de dollars, en hausse de 1 % par rapport à l’année dernière, tandis que le bénéfice d’exploitation a bondi de 15 % à 953 millions de dollars en raison de la baisse des coûts (que la société a attribuée à l’expiration de certains contrats de football universitaire) et d’une augmentation des revenus d’ESPN+.

Disney a déclaré que les résultats démontrent « la valeur du sport et la puissance de la marque ESPN ». Iger, dans sa déclaration, a cité « faire d’ESPN la principale plate-forme sportive numérique » comme l’une des principales opportunités de croissance de l’entreprise. ESPN devrait à un moment donné devenir un service autonome destiné directement au consommateur.

Les revenus des réseaux de télévision de divertissement autres qu’ESPN, qui comprennent ABC, Freeform et Disney Channel, ont chuté de 8 % à 2,63 milliards de dollars, tandis que le bénéfice d’exploitation est resté pratiquement stable à 805 millions de dollars. La société a récemment surmonté un violent conflit de distribution avec le câblodistributeur Charter Communications, qui a conduit Disney à accepter de supprimer les réseaux, notamment FX et Disney Junior, de son forfait destiné aux clients de télévision payante Spectrum.

La division Parcs, expériences et produits de consommation a augmenté ses ventes de 13 % à 8,16 milliards de dollars, avec un bénéfice d’exploitation qui a bondi de 31 % à 1,76 milliard de dollars au cours du trimestre grâce à la croissance de la compagnie de croisières Disney et à l’augmentation de la fréquentation et des dépenses des visiteurs à Disneyland Resort à Anaheim.

Les ventes des studios de cinéma et de télévision de Disney ont diminué de 3 % à 1,86 milliard de dollars, avec une perte d’exploitation de 149 millions de dollars, contre une perte de 8 millions de dollars au cours de la même période l’an dernier. Ces résultats sont en partie dus à la sous-performance du film live-action « Haunted Mansion » de Disney, qui a échoué au box-office.