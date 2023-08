Disney va sortir Loki, WandaVision et Mandalorian sur Blu-Ray

Alors que l’ère du streaming se transforme en une vague de réductions, de consolidation et de suppression du contenu d’origine pour des raisons d’allégements fiscaux, il est devenu plus important que jamais que les versions physiques de médias originaux en streaming offrent une voie légale aux personnes pouvant toujours accéder à ce contenu. Heureusement, Disney semble avoir enfin compris cela – après enlever un tas de contenu original de Disney +, bien sûr.

Équilibrer les attentes des fans dans The Mandalorian

Ce matin, le studio a annoncé que trois grandes séries originales lancées sur Disney + des mondes de Marvel et Guerres des étoiles—Loki, WandaVisionet les deux premières saisons de Le Mandalorien— recevront tous Sorties physiques 4K UHD plus tard cette année. Le Mandalorien ne regroupera pas les deux saisons ensemble, mais les publiera individuellement, et chaque version comprendra un boîtier Steelbook avec de nouveaux arts, des cartes d’art conceptuel et « des fonctionnalités bonus inédites. Aucun détail complet sur le contenu bonus de chaque version n’a été révélé, mais un communiqué de presse fourni par Disney détaille au moins ce qui viendra avec Loki première saison :

Conception de la TVA – Entrez dans l’incroyable ensemble de Loki Saison 1 avec le concepteur de production, Kasra Farahani et Tom Hiddleston tout en ayant un aperçu de la saison 2.

– Entrez dans l’incroyable ensemble de Loki Saison 1 avec le concepteur de production, Kasra Farahani et Tom Hiddleston tout en ayant un aperçu de la saison 2. La vidéo d’orientation officielle de TVA – Miss Minutes explique le fonctionnement interne de la chronologie de TVA dans sa vidéo d’orientation.

– Miss Minutes explique le fonctionnement interne de la chronologie de TVA dans sa vidéo d’orientation. Bobine gag – Jetez un œil à quelques-unes des prises amusantes sur le plateau avec les acteurs et l’équipe de Loki Saison 1.

– Jetez un œil à quelques-unes des prises amusantes sur le plateau avec les acteurs et l’équipe de Loki Saison 1. Scène supprimée : Le couronnement de Loki – Mobius passe en revue certains moments de la chronologie de Loki, dans lesquels Frog Thor fait une apparition lors du couronnement de Loki.

– Mobius passe en revue certains moments de la chronologie de Loki, dans lesquels Frog Thor fait une apparition lors du couronnement de Loki. Scène supprimée : l’impasse – Loki tient Sylvie en otage contre la TVA dans un bras de fer.

– Loki tient Sylvie en otage contre la TVA dans un bras de fer. Assemblé : la création de Loki – Loki explore la série centrée sur le principal fauteur de méfaits du MCU.

Disney et Hulu ont déjà annoncé la semaine dernière que le coup surprise Prédateur film Proiesorti exclusivement sur Hulu sans sortie en salles, recevrait un communiqué de presse physique cette année, mais les nouvelles sont chronométrées car nous avons vu le aime MaxDisney+, Paramount+et d’autres plateformes de streaming consolident leurs archives de séries et films originaux afin de réclamer des réductions d’impôts . Disney avait déjà notamment récemment été critiqué pour avoir collaboré avec société de médias de collectionneurs Manta Labs sur une «sortie physique» de WandaVision que n’incluait pas réellement la série elle-même.

Le fait que de telles sorties soient, cependant, des nouvelles au lieu de la norme témoigne des dommages causés par la diffusion en continu sur l’accès légal d’un public à au moins une certaine revendication de propriété sur les médias pour lesquels ils paient. Espérons que ces versions ne soient pas isolées et parlent d’un mouvement vers au moins un certain niveau de parité – ce n’est pas parfait, mais c’est un pas dans la bonne direction.

Loki saison 1, WandaVisionet Le Mandalorien Les saisons 1 et 2 sortiront physiquement les 26 septembre, 28 novembre et 12 décembre, respectivement.

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.