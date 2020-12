Les membres de l’US Space Force seront désormais officiellement connus sous le nom de «gardiens», a annoncé le vice-président Mike Pence, mais les critiques ont critiqué le nouveau surnom de non-originalité, affirmant qu’il avait été retiré de la franchise de super-héros de Marvel.

Le VP dévoilé le nouveau titre lors d’une cérémonie à la Maison Blanche vendredi pour marquer le premier anniversaire de la plus jeune branche militaire du pays, avec le nouveau baptisé «Tuteurs» rejoindre soldats, marins, aviateurs et gardes dans les rangs des forces armées.

La Force spatiale a annoncé la mise à niveau du nom dans une série de tweets, indiquant que le nom avait été choisi après un « Processus d’un an qui a produit des centaines de soumissions et de recherches » par «Professionnels de l’espace» ainsi que des membres du public.

Le nom Guardians relie notre fier héritage et notre culture à l’importante mission que nous exécutons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, protégeant les gens et les intérêts des États-Unis et de leurs alliés.