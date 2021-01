Disney a déclaré qu’il mettait à jour sa croisière dans la jungle dans les parcs à thème aux États-Unis à la suite d’allégations de racisme.

Le «tour en bateau pittoresque et comique», qui emmène les passagers dans un voyage à travers «des rivières exotiques à travers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud», a été accusé d’inclure des représentations offensantes de populations autochtones.

Les personnages blancs figurant dans l’attraction auraient fait référence à des «sauvages».

Image:

Le trajet Splash Mountain a également été mis à jour en 2020 à la suite d’accusations d’insensibilité culturelle. Pic: Disney



Il sera maintenant mis à jour à Disneyland complexes de Floride et de Californie pour «refléter et valoriser la diversité du monde qui nous entoure».

La version mise à jour comprendra un skipper animé et un navire naufragé embarqué par des chimpanzés, a déclaré Disney.

Carmen Smith, directrice du développement créatif et des stratégies d’inclusion chez Walt Disney Imagineering, a déclaré: «En tant qu’Imagineers, il est de notre responsabilité de veiller à ce que les expériences que nous créons et les histoires que nous partageons reflètent les voix et les perspectives du monde qui nous entoure.

En savoir plus sur Black Lives Matter

« Avec Jungle Cruise, nous donnons vie à ce que les gens aiment: l’humour et l’esprit de nos incroyables skippers, tout en apportant les mises à jour nécessaires. »

Jungle Cruise a inspiré un film à succès mettant en vedette Dwayne The Rock Johnson et star britannique Emily Blunt, dont la sortie est prévue en juillet.

Les changements apportés au manège font suite à un jugement culturel aux États-Unis sur le racisme systémique qui a conduit à la refonte de plusieurs émissions de télévision et de films, et ce n’est pas la première attraction que Disney a changé en raison d’allégations d’insensibilité culturelle.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

En juin 2020, peu après Les vies noires comptent les manifestations avaient pris de l’ampleur dans le monde entier, a déclaré le géant du divertissement refonte de Splash Mountain pour supprimer toutes les références au film de 1946 Song Of The South, qui est largement considérée comme raciste.

Le film n’est pas disponible sur le service de streaming Disney +.

Disney a également ajouté des clauses de non-responsabilité à certains de ses films plus anciens, tels que Le livre de la jungle de 1967 et Peter Pan de 1953.

Son complexe en Californie est actuellement fermé en raison de la coronavirus pandémie.