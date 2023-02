Disney va licencier 7 000 employés dans le monde dans le but d’économiser 5,5 milliards de dollars de coûts – National

La Walt Disney Co. supprimera environ 7 000 emplois dans le cadre d’un ambitieux plan d’économies à l’échelle de l’entreprise et d’une “réorganisation stratégique” annoncée mercredi par le PDG Bob Iger.

Les suppressions d’emplois représentent environ 3% de la main-d’œuvre mondiale du géant du divertissement et ont été dévoilées après que Disney a publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions de Wall Street.

Iger est revenu en tant que PDG en novembre après un mandat difficile de deux ans par son successeur trié sur le volet, Bob Chapek. La société a déclaré que les suppressions d’emplois faisaient partie d’un objectif d’économies de coûts de 5,5 milliards de dollars dans l’ensemble de l’entreprise. Au 1er octobre, Disney employait 220 000 personnes, dont environ 166 000 aux États-Unis et 54 000 à l’international.

Dans un communiqué, Iger a déclaré que Disney se lançait dans une “transformation significative” qui, selon la direction, entraînera une amélioration de la rentabilité de l’activité de streaming de l’entreprise.

La société, qui possède Star Wars, Marvel et Pixar, se concentrera davantage sur ses principales marques et franchises, a déclaré Iger.

L’exécutif a également annoncé des changements dans la façon dont les dirigeants exploiteront les différentes divisions de Disney. Plus précisément, les cadres créatifs seront désormais chargés de déterminer quels films, séries télévisées ou autres contenus produire, ainsi que le marketing et la distribution.

“Notre nouvelle structure vise à rendre une plus grande autorité à nos leaders créatifs et à les rendre responsables de la performance financière de leur contenu”, a déclaré Iger lors d’un appel avec des analystes de Wall Street.





Dans ses derniers résultats, la solide croissance des parcs à thème de Disney a contribué à compenser les performances médiocres de ses activités de streaming vidéo et de films.

Disney a déclaré mercredi avoir gagné 1,28 milliard de dollars, ou 70 cents par action, au cours des trois mois précédant le 31 décembre. Cela se compare à un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, ou 60 cents par action, un an plus tôt.

Hors éléments ponctuels, Disney a gagné 99 cents par action. Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 78 cents par action, selon FactSet.

Les revenus ont augmenté de 8% pour atteindre 23,51 milliards de dollars, contre 21,82 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 23,44 milliards de dollars.





Disney a déclaré que les ventes de son segment parcs, expériences et produits avaient augmenté de 21% pour atteindre 8,74 milliards de dollars, contre 7,23 milliards de dollars un an plus tôt. Alors que les revenus du segment qui comprend l’activité cinématographique de Disney ont légèrement augmenté de 1% pour atteindre 14,78 milliards de dollars, contre 14,59 milliards de dollars un an plus tôt.

L’activité directe au consommateur de la société, qui comprend ses services de streaming, a enregistré une perte d’exploitation de 1,1 milliard de dollars dans un contexte de coûts de programmation et de production plus élevés chez Disney + et Hulu.

Disney + a terminé le trimestre avec 161,8 millions d’abonnés, en baisse de 1% depuis le 1er octobre. Hulu et ESPN + ont chacun enregistré une augmentation de 2% du nombre d’abonnés payants au cours du trimestre.

La société a déployé de nouveaux niveaux de prix pour son service américain Disney + en décembre, ce qui a augmenté le prix mensuel de la visualisation sans publicité de 7,99 $ à 10,99 $ et a créé un nouveau service Disney + de base avec des publicités qui coûte 7,99 $ par mois.

La direction a déclaré mercredi que Disney + plus atteindrait la rentabilité d’ici la fin de son prochain exercice en septembre 2024.

Les derniers résultats ont marqué le premier instantané trimestriel depuis le retour d’Iger en tant que PDG.

La décision de réorganiser l’entreprise et de réduire les coûts intervient alors que Disney est sous pression pour redresser ses activités.

L’investisseur activiste Nelson Peltz, PDG de Trian Fund Management, est en lice pour un siège au conseil d’administration de Disney, affirmant que les récentes performances opérationnelles de l’entreprise ont été décevantes et le résultat de problèmes auto-infléchis résultant d’efforts de planification de la succession ratés, un direct imparfait -à la stratégie du consommateur et aux pratiques de rémunération « over-the-top », entre autres préoccupations.





Disney a exhorté les actionnaires à voter contre Peltz et a nommé le mois dernier le membre du conseil d’administration Mark Parker au poste de président. Parker, qui est également président exécutif de Nike Inc., a été choisi pour diriger le nouveau comité de planification de la succession de Disney, qui conseillera le conseil d’administration sur la planification de la succession du PDG.

Iger a également annoncé mercredi qu’il avait l’intention de demander au conseil d’administration d’approuver le rétablissement d’un dividende “modeste” d’ici la fin de cette année. La société a suspendu son dividende au printemps 2020, aux premiers jours de la pandémie.

Les actions de Disney, qui est basée à Burbank, en Californie, ont augmenté de près de 6% dans les échanges après les heures de bureau.