Disney va augmenter les prix du streaming et réprimer le partage de mots de passe

Le PDG de Walt Disney Co., Bob Iger, s’est engagé à rentabiliser ses services de streaming via une hausse de prix prévue en octobre sur ses plans Disney + et Hulu sans publicité et une répression du partage de mots de passe qui devrait se prolonger jusqu’à l’année prochaine.

Les augmentations augmenteront le coût mensuel de Disney+ sans publicité de 3 USD, soit environ 27 %, à près de 14 USD. Le coût de Hulu sans publicité augmentera également de 3 USD à près de 18 USD, soit une hausse de 20 % qui le rendra plus cher que le niveau sans publicité le plus populaire de Netflix.

Iger a pris la parole après la publication par Disney de résultats mitigés pour son troisième trimestre fiscal clos le 1er juillet. La société a annoncé une perte nette substantielle tout en perdant des clients sur les marchés nationaux et internationaux. Dans l’ensemble, Disney a enregistré une augmentation de 4% de ses revenus pour le trimestre, mais a enregistré une perte nette de 460 millions de dollars par rapport à un bénéfice de 1,4 milliard de dollars l’année précédente. Les actions de Disney, qui ont clôturé à 87,49 $ US, ont augmenté d’environ 2,2 % pour atteindre 89,45 $ US en dehors des heures de bureau.

Alors que Disney a signalé des pertes plus faibles sur Disney + au cours du trimestre, le service a perdu des abonnés nationaux aux États-Unis et au Canada pour le deuxième trimestre consécutif. À l’échelle internationale, il a enregistré son troisième trimestre consécutif de baisse, bien que les problèmes du marché indien y aient joué un rôle important.

Le service comptait 146,1 millions de clients internationaux au troisième trimestre, une baisse de 7,4% par rapport aux 157,8 millions signalés au deuxième trimestre. Cela fait suite à une perte de 4 millions d’abonnés au streaming au deuxième trimestre. Au niveau national, il a perdu 300 000 abonnés au troisième trimestre, le même nombre qu’il a perdu au deuxième trimestre.

Le PDG de Disney a reconnu que les hausses de prix visent à orienter les consommateurs vers des versions moins chères financées par la publicité de ces services, dont les prix d’abonnement ne changent pas. Le marché publicitaire du streaming « reprend », a-t-il déclaré, notant qu’il est plus sain que les publicités télévisées traditionnelles. « Nous essayons évidemment avec notre stratégie de tarification de migrer plus d’abonnements vers le niveau financé par la publicité. »

Iger n’a pas fourni de détails sur la répression du partage de mot de passe au-delà de dire que Disney pourrait récolter certains avantages en 2024, bien qu’il ait ajouté que le travail « pourrait ne pas être terminé » cette année-là et que Disney ne pouvait pas prédire combien de partageurs de mot de passe changeraient. aux abonnements payants.

Certains analystes ont douté que les hausses de prix et la sévérité des partageurs de mots de passe puissent faire beaucoup pour ramener Disney à une croissance durable. Paul Verna, analyste chez Insider Intelligence, a déclaré dans une note que les décisions de la société ne calmeraient probablement pas les investisseurs « soucieux de clarté sur la stratégie de la société pour ses services de streaming et ses réseaux de télévision ».

Bien que la réduction des pertes de streaming de Disney soit encourageante, a-t-il soutenu, les améliorations sont davantage dues à une réduction spectaculaire des coûts qu’à une croissance organique, suggérant qu’Iger n’a toujours pas de plan pour mettre Disney sur une base solide.

Disney est au milieu d’une « réorganisation stratégique qui comprend la suppression d’environ 7 000 emplois pour aider à économiser 5,5 milliards de dollars dans l’ensemble de l’entreprise.

Iger, qui est revenu en novembre pour reprendre le poste de PDG de Bob Chapek, a travaillé au cours des derniers mois pour redresser l’activité de streaming de Disney tout en s’assurant que la puissance financière de ses parcs à thème ne faiblit pas.

Les parcs à thème de Disney sont largement considérés par les experts de l’industrie comme un élément essentiel des activités de la société basée à Burbank, en Californie. À cette fin, Iger a donné la priorité à la reconnexion avec les inconditionnels des parcs à thème Disney et à la restauration de leur confiance dans la marque. Peu de temps après le retour d’Iger, des changements ont été déployés dans les parcs américains.

Il a également dû faire face à la tentative de protéger le quartier des parcs à thème de Disney World d’une prise de contrôle par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Disney a poursuivi DeSantis fin avril, alléguant que le gouverneur avait mené une « campagne ciblée de représailles du gouvernement » après que la société se soit opposée à un appel des critiques de la loi « Don’t Say Gay ». Ce mois-ci, un groupe d’anciens hauts responsables gouvernementaux, pour la plupart républicains, a qualifié la prise de contrôle par le gouverneur de Floride du district de Disney World de « gravement dommageable pour le tissu politique, social et économique de l’État ».

Disney a annoncé le mois dernier qu’Iger resterait PDG de The Walt Disney Co. jusqu’à la fin de 2026, acceptant une prolongation de contrat de deux ans qui donnera à la société de divertissement et de parcs à thème une marge de manœuvre pour trouver son successeur.

Mardi, ESPN, propriété de Disney, a annoncé avoir conclu un accord lucratif pour renommer une application de paris sportifs existante appartenant à Penn Entertainment en ESPN Bet. Penn Entertainment paie 1,5 milliard de dollars plus d’autres considérations pour les droits exclusifs sur le nom ESPN et continuera à posséder et à exploiter l’application de paris.