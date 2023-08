Disney va augmenter le prix de Hulu sans publicité, Disney Plus

Disney augmente le prix de plusieurs de ses offres de streaming, notamment Hulu et Disney Plus sans publicité, aux États-Unis.

À partir du 12 octobre, la version sans publicité de Disney Plus coûtera 14 $ par mois (actuellement 11 $ par mois) et Hulu sans publicité coûtera 18 $ par mois (actuellement 15 $ par mois), la société a déclaré mercredi. Un abonnement annuel Disney Plus sans publicité passera de 110 $ par an à 140 $. Le prix mensuel des niveaux financés par la publicité de Disney Plus et Hulu ne changera pas, pas plus que le prix annuel de Hulu basé sur la publicité.

Disney lance également un nouveau forfait le 6 septembre et augmente le prix de deux de ses forfaits existants qui combinent des abonnements à Disney Plus, Hulu et le service de streaming financé par la publicité ESPN Plus (ce que la société appelle un forfait « Trio »). Le nouveau forfait, Duo Premium, comprend Disney Plus et Hulu sans publicité et coûte 20 $ par mois, une économie mensuelle de 12 $ si vous payiez séparément les versions sans publicité des deux services.

Le forfait Trio Basic existant (versions financées par la publicité de Disney Plus, ESPN Plus et Hulu) coûtera 15 $ par mois, contre 13 $, et Trio Premium (qui est le même service mais sans publicité pour Disney Plus ou Hulu) coûtera 25 $. par mois, à partir de 20 $.

L’augmentation du prix du Trio Basic aura lieu en octobre alors que Disney n’a pas précisé quand le Trio Premium augmentera.

ESPN Plus autonome connaît également une hausse de son prix annuel et mensuel en octobre. Il est actuellement de 10 $ par mois et passera à 11 $ par mois. Son coût annuel passera de 100 $ à 110 $ annuellement.

De plus, Hulu Plus Live TV avec publicités, qui coûte actuellement 70 $ par mois, coûtera 77 $ en octobre et la version qui inclut Hulu sans publicité, qui coûte 83 $ par mois, passera à 90 $ par mois.

Disney a augmenté le prix de ses plateformes de streaming chaque année depuis 2019, la dernière hausse ayant été mise en œuvre à l’automne 2022. D’autres streamers ont annoncé des augmentations de prix au cours des dernières semaines, notamment Starz, Paramount Plus et Peacock.