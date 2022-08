Disney + a jusqu’à présent largement dépassé son objectif d’abonnés pour cette année. Cependant, avec l’introduction d’un niveau financé par la publicité plus tard cette année aux États-Unis, la plate-forme a confirmé que les prix allaient changer.

La question est, le Royaume-Uni suivra-t-il? Nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la possibilité d’une augmentation des prix de Disney +, ainsi que des estimations sur le degré auquel nous pensons qu’ils pourraient les modifier. Vous pouvez également vérifier quel forfait Netflix vous convient le mieux.

Disney+ UK va-t-il augmenter ses prix ?

Disney a déjà confirmé que les marchés internationaux en dehors des États-Unis (qui incluent très probablement le Royaume-Uni) bénéficieront du nouveau niveau financé par la publicité. Si tel est le cas, les prix sont presque certain de changer d’une manière similaire à ce qu’ils feront aux États-Unis.

Quand Disney+ UK augmentera-t-il ses prix ?

Le niveau financé par la publicité arrivera au Royaume-Uni à un moment donné en 2023 (mois exact à confirmer), c’est-à-dire lorsque nous estimons que les prix changeront.

Les abonnés aux États-Unis obtiendront le niveau financé par la publicité le 8 décembre 2022, et c’est à ce moment-là que l’augmentation des prix (qui affecte également la plate-forme de streaming sœur Hulu) entrera en vigueur.

Disney a déjà introduit des augmentations de prix régionales. Par exemple, lorsque la bibliothèque Star a été introduite au Royaume-Uni et en Europe en février de l’année dernière, Disney+ UK a obtenu une augmentation de prix – les États-Unis ont emboîté le pas environ un mois plus tard.

Combien coûtera l’augmentation des prix de Disney+ UK ?

Voici les nouveaux coûts de Disney+ à partir de décembre en Amérique :

Abonnement mensuel sans publicité Disney+ : passant de 7,99 $ par mois à 10,99 $ par mois

Abonnement annuel Disney+ sans publicité : passe de 79,99 $ par an à 109,99 $ par an

Abonnement mensuel financé par la publicité Disney+ : 7,99 $ par mois (aucune option annuelle offerte)

Disney + coûte actuellement 7,99 £ par mois et 79,90 £ au Royaume-Uni – des coûts très similaires à ce qui est en place en Amérique. Par conséquent, nous prévoyons que Disney + UK augmentera de 3 £ par mois et de 30 £ par an – avec les nouveaux coûts pour les plans sans publicité étant d’environ 10,99 £ par mois et 109,99 £ par an. Comme aux États-Unis, nous prévoyons également que le niveau financé par la publicité coûtera le même prix que le niveau actuel, soit 7,99 £ par mois.

Ce ne sont bien sûr que des spéculations Avant cela, Disney + avait une augmentation de prix de 2 £ / 2 $ par mois et une augmentation de 20 £ / 20 $ par an en 2021. Les nouveaux prix de Disney + sont plus élevés, mais cela est probablement dû à l’inflation, rivaux qui augmentent leurs coûts et l’augmentation de la production de contenu au cours des dernières années.