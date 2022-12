Disney, Tesla, Mesa Air et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements lundi midi:

Disney – Disney a chuté de 3,6 % après que son film “Avatar : The Way of the Water” n’ait pas répondu aux attentes du box-office. Le film très attendu a rapporté 134 millions de dollars, moins que les 175 millions de dollars attendus par les analystes et sous la fourchette de 135 à 150 millions de dollars prévue par Disney.

Aérojet Rocketdyne , L3Harris Technologies – Les actions d’Aerojet Rocketdyne ont augmenté de 1,6 % après que l’entrepreneur de la défense a accepté d’être acheté par son rival L3Harris Technologies pour 4,7 milliards de dollars, soit 58 dollars par action en espèces. L3 Harris a chuté de plus de 3%.

Exploitants de casinos — Wynn Resorts a chuté de 4,2 %, tandis que MGM Resorts perdu 2,9 % et Sables de Las Vegas a baissé de 1,6 %. Les exploitants de casinos viennent de se voir attribuer de nouvelles concessions de 10 ans, ou accords d’exploitation, pour exploiter leurs casinos de Macao. Wynn s’est engagé à investir 2,2 milliards de dollars à Macao, tandis que Las Vegas Sands envisage un investissement de 3,75 milliards de dollars et MGM prévoit d’investir 2,1 milliards de dollars.

Tesla – L’action de Tesla a augmenté de 3,3 % après que le PDG Elon Musk, qui possède également Twitter, s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux pour savoir s’il devait rester en tant que directeur général. La plupart des électeurs ont dit oui. Cependant, Tesla n’a pas réussi à maintenir ces gains et a perdu 0,5% pour la dernière fois.

Groupe aérien Mesa – Les actions de l’avion de ligne ont bondi de 5% après que Mesa Air a annoncé qu’elle finalisait un accord pour gérer des vols régionaux pour United Airlines, tout en mettant fin à son partenariat avec American Airlines.

Carnaval — La compagnie de croisière a chuté de près de 4 % après une publication de l’industrie a signalé qu’il avait annulé les réservations pour le Carnival Vista au début de 2024 et qu’il était maintenant en cale sèche pour un peu plus d’un mois.

Découverte de Warner Bros. – Warner Bros. Discovery a poursuivi sa chute depuis l’annonce la semaine dernière qu’il augmentait ses estimations de coûts de restructuration de 1 milliard de dollars. Les actions ont baissé de plus de 5% dans les échanges de midi.

Groupe de diffusion Sinclair — Sinclair a chuté de 4,7 % après la Poste de New York Les pourparlers signalés pour que la NBA, la MLB et la LNH acquièrent son réseau sportif régional, Diamond Sports Group, échouent, ce qui augmente la probabilité d’un dépôt de bilan pour le groupe.

Méta – Meta a chuté de 2,2% après que la Commission européenne a déclaré que la société mère de Facebook pourrait violer les lois antitrust de l’UE. L’UE a également déclaré que Meta pourrait être passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 10% de ses revenus annuels si elle détermine que les lois ont été violées.

Pentair – Les actions de la société de traitement de l’eau de piscine Pentair ont gagné 2% après avoir été mises à niveau par Stifel pour acheter en attente. La société a déclaré que les défis de l’industrie de la piscine sont “bien compris et au moins entièrement pris en compte”.

TuSimple Holdings — L’action de la start-up de camions autonomes TuSimple a bondi de 8,1 % après la le journal Wall Street a rapporté que l’entreprise réduisait son personnel de moitié, citant des personnes proches du dossier. TuSimple comptait environ 1 430 employés en juin.

Groupe de musique Warner — Les actions ont gagné 2,5 % à la suite d’une surpondération d’Atlantic Equities. Les analystes ont déclaré que le titre pourrait gagner plus de 20 % à mesure que le marché mondial du streaming musical se développe.

NRG Énergie – L’action de NRG Energy a augmenté de 1,7 % après avoir été rehaussée de sous-performante à neutre par Bank of America. La société a déclaré que l’action était désormais à sa juste valeur, après la vente début décembre de son acquisition de la plate-forme de maison intelligente Vivint.

Coinbase – Les actions de Coinbase ont chuté de 3,16 %, atteignant un nouveau creux de 52 semaines, alors que les retombées de FTX continuent de claquer l’industrie de la cryptographie. Le titre est en baisse de plus de 85% cette année.

– Carmen Reinicke et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage.