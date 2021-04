Un cadre supérieur de Disney a reconnu que certains projets sont rejetés parce qu’ils sont jugés insuffisamment diversifiés, renforçant les soupçons selon lesquels un contenu de qualité a pris le pas sur les programmes politiques.

Dana Walden, présidente du divertissement de Walt Disney Television, a révélé lors d’une récente table ronde que son réseau avait rejeté plusieurs projets pilotes, mais pas parce qu’ils ne trouvaient pas les histoires convaincantes.

« Je vais vous dire pour la première fois que nous avons reçu des scripts incroyablement bien écrits qui ne répondaient pas à nos normes en termes d’inclusion, et nous les avons transmis, » Walden a déclaré lors de l’événement la semaine dernière, selon le Hollywood Reporter.

L’année dernière, la société mère de la chaîne ABC (American Broadcasting Company) a introduit de nouvelles directives visant à créer du contenu « Aussi inclusif que possible. » L’une des nouvelles règles stipulait que 50% ou plus des personnages réguliers et récurrents d’un programme devaient provenir de groupes minoritaires.

Il semble que la règle ait été appliquée avec zèle. Walden a cité un scénario rejeté qui se concentrait sur une famille blanche, la «diversité» venant de leurs voisins. L’exécutif a déclaré qu’un tel contenu était «Ne va plus être diffusé» parce que c’est « Pas le reflet de notre public, » ajoutant qu’elle ressentait « bien » sur la direction que prenait son réseau.





Walden a en outre noté qu’elle était enthousiasmée par une initiative de programmation BIPOC (noirs, autochtones et personnes de couleur) qui sera bientôt lancée sur Hulu, qui appartient à Disney.

« C’est une programmation qui est par des conteurs du BIPOC, pour le public du BIPOC, organisée par des cadres de la couleur, » elle a expliqué.

L’exécutif peut prétendre savoir ce que le public veut, mais de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont vu les choses différemment.

«Elle doit être incroyablement fière de juger les scripts sur la diversité par rapport à la qualité. Qui a besoin de qualité de toute façon? » demandé une commentateur frustré.

D’autres ont fait valoir que la définition de Walden de la diversité ne semblait être que superficielle, ce qui la rend quelque peu similaire au préjugé racial contre lequel son entreprise est apparemment si vigilante à se prémunir.

La soi-disant diversité signifie regarder, juger et traiter les gens en fonction d’apparences extérieures telles que la couleur de la peau et l’ethnicité, et * pas * leur caractère, n’est-ce pas? – RealPoCoTex (@relPoCoTex) 15 avril 2021

De nombreux observateurs ne pouvaient tout simplement pas comprendre pourquoi des scripts bien écrits ne pouvaient pas être modifiés pour apaiser les directives d’ABC, tandis que d’autres ont plaisanté en disant que la politique expliquait pourquoi le divertissement à gros budget devenait de plus en plus médiocre.

Je ne crois pas une seconde qu’il y ait des «scripts incroyablement bien écrits» n’importe où à Hollywood – Timmy Perk (@timmy_perk) 15 avril 2021

Disney Television n’est pas la seule opération Disney à adopter l’inclusivité. La division des parcs à thème de Disney a récemment annoncé qu’elle prévoyait d’offrir des produits plus inclusifs tels que des costumes pour personnes en fauteuil roulant et des « oreilles LGBTQ Mickey ».

