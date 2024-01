Disney+ sur Apple Vision Pro inaugure une nouvelle ère d’innovation en matière de narration et de divertissement immersif

Les environnements Disney+ transforment comme par magie les espaces des utilisateurs en paysages de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars





Les équipes technologiques de Disney donnent vie à des expériences visuelles riches et immersives

16 JANVIER 2024 – À partir du 2 février, les fans pourront revivre les histoires emblématiques de Disney comme jamais auparavant avec Disney+ sur Apple Vision Prol’ordinateur spatial révolutionnaire d’Apple, offrant aux abonnés Disney+ disposant d’un appareil Vision Pro une nouvelle façon de diffuser des divertissements sans frais supplémentaires.

« Chez Disney, nous recherchons constamment de nouvelles façons de divertir, d’informer et d’inspirer en combinant une créativité exceptionnelle avec une technologie révolutionnaire pour créer des expériences vraiment remarquables », a déclaré Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company. « Apple Vision Pro est une plateforme révolutionnaire qui rapprochera nos fans des personnages et des histoires qu’ils aiment tout en les immergeant plus profondément dans tout ce que Disney a à offrir. Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à Apple pour proposer de nouvelles expériences Disney extraordinaires aux gens du monde entier.

Au lancement, les téléspectateurs peuvent transformer leur espace en l’un des quatre Environnements Disney+, les rapprochant encore plus de l’histoire. Chaque environnement comprend des animations et des sons qui donnent à l’espace un sentiment de vie, ainsi que des œufs de Pâques issus de films et de franchises qui surprendront et raviront les fans.

Disponible uniquement sur Apple Vision Pro, les abonnés Disney+ pourront diffuser l’intégralité du catalogue – y compris des milliers d’émissions de télévision et de films, ainsi que l’accès au contenu Hulu pour les abonnés Disney Bundle éligibles – à partir d’environnements emblématiques avec des détails saisissants, notamment : le cinéma Disney+, inspiré du théâtre historique El Capitan à Hollywood; le Scare Floor de Pixar’s Monsters Inc. ; La tour Marvel’s Avengers surplombant le centre-ville de Manhattan ; et le cockpit du landspeeder de Luke Skywalker, face à un coucher de soleil binaire sur la planète Tatooine de la galaxie Star Wars.

Avec films 3D, la narration de Disney sortira également de l’écran comme jamais auparavant avec une profondeur et une clarté remarquables pour une expérience 3D à domicile sans précédent sur Disney+ avec Apple Vision Pro. Les téléspectateurs pourront regarder des dizaines de films populaires en 3D, comme Avatar : La Voie de l’Eau, Avengers : Fin de partie, Star Wars : Le Réveil de la Force, Élémentaireet Encanto. D’autres titres, y compris ceux disponibles exclusivement pour les abonnés Disney+, seront annoncés ultérieurement. Les utilisateurs d’Apple Vision Pro peuvent également louer ou acheter la plupart des films 3D via l’onglet Store de l’application Apple TV. Les utilisateurs ayant déjà acheté des films Disney incluant des versions 3D à partir de l’application Apple TV pourront accéder à ces versions 3D sur Apple Vision Pro sans frais supplémentaires.

Disney+ sur Apple Vision Pro est le résultat de l’innovation et de la collaboration entre plusieurs équipes technologiques de la société, notamment Disney Studio Technology, Disney Entertainment & ESPN Technology, ILM Immersive et Skywalker Sound. Les environnements Disney+ ont été développés à l’aide du Description de la scène universelle (USD). Développé à l’origine par Pixar et open source en 2016, USD permet aux développeurs de travailler simultanément et en collaboration sur des outils de création et des pipelines de développement pour composer des expériences 3D complexes, à grande échelle, sur de nombreuses applications et en temps réel. L’Alliance for OpenUSD – un groupe formé entre autres par Pixar et Apple – travaille à normaliser le format USD dans l’ensemble du secteur. En utilisant Codage vidéo haute efficacité Dolby Vision et Multiview (MV-HEVC), les films 3D sur Disney+ offriront une résolution UHD exceptionnelle en HDR, non filtrée et indépendante pour chaque œil, et à une fréquence d’images élevée pour plusieurs titres – garantissant que l’intention créative des cinéastes est pleinement préservée et reflétée. Disney+ sur Apple Vision Pro prolonge la longue histoire d’innovation et de collaboration révolutionnaires entre Disney et Apple. Avec Disney+ sur Apple Vision Pro, la plus grande société de narration au monde rejoint l’entreprise technologique la plus innovante pour continuer à offrir de la magie réelle aux fans du monde entier. Pour plus d’informations sur Disney+ sur Apple Vision Pro, visitez disneyplus.com/applevisionpro.

