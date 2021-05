Disney, Snowflake, DoorDash et plus

La Bourse de New York accueille la Walt Disney Company (NYSE: DIS), le mardi 4 mai 2021, en l’honneur de Star Wars Day.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le trading de midi.

Disney – Le prix de l’action du géant des médias a chuté de plus de 3% après avoir manqué les estimations de revenus et d’abonnés en streaming. Un bénéfice Disney de 79 cents par action, bien au-dessus des 27 cents par action attendus par Wall Street, selon Refinitiv. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 15,61 milliards de dollars, sans une estimation de 15,87 milliards de dollars. Disney a manqué les estimations d’abonnés pour Disney +, avec 103,6 millions d’abonnés payants. Il devrait en afficher 109 millions.

DoorDash – Les actions de la société de livraison de produits alimentaires ont bondi de 24% après que la société ait amélioré ses perspectives pour 2021. DoorDash a relevé ses prévisions annuelles de valeur des commandes à entre 35 et 38 milliards de dollars, passant d’une fourchette antérieure de 30 à 33 milliards de dollars. La société a déclaré que les chauffeurs-livreurs étaient en pénurie, mais que la demande des consommateurs était plus forte que prévu.

Airbnb – Les actions de la société de location de vacances ont bondi de 3% après que la société a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel meilleur que prévu. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 887 millions de dollars au premier trimestre, dépassant une projection Refinitiv de 714 millions de dollars. Bien qu’Airbnb ait toujours enregistré une perte nette pour le trimestre, il a également montré une amélioration d’une année à l’autre d’un indicateur clé des bénéfices. Wells Fargo a amélioré l’action en surpondération de poids égal à la suite du rapport sur les bénéfices.

Snowflake – Les actions de la société de logiciels ont bondi de plus de 8% après que Goldman Sachs l’ait mis à niveau pour acheter à des tiers, affirmant que le monde était encore dans les «manches relativement précoces» du passage au cloud, donnant à Snowflake un avantage significatif.

Churchill Downs – Les actions de la société de casino et de jeux ont bondi de plus de 4% après que Jefferies a mis à niveau le stock pour acheter en attente. La firme a déclaré que Churchill Downs était sur le point de connaître une croissance dans plusieurs domaines de son activité et que la récente faiblesse de l’action n’était pas liée aux fondamentaux.

Plantronics – Les actions de la société anciennement connue sous le nom de Plantronics, maintenant connue sous le nom de Poly, ont chuté de 18% à midi après que le fabricant de produits audio et vidéo ait blâmé la pénurie de semi-conducteurs pour une prévision financière plus faible. Il voit un bénéfice ajusté du premier trimestre de 35 cents à 55 cents par action sur des revenus de 410 millions de dollars à 450 millions de dollars, en dessous de ce que les analystes avaient espéré.

Unity Software – Le stock technologique a bondi de plus de 7% après qu’Oppenheimer a amélioré le stock pour surperformer par rapport aux performances. La société d’investissement a déclaré dans une note que le prix d’Unity était attractif après une forte baisse ces derniers mois et que la nouvelle politique de confidentialité d’Apple ne serait pas un problème à long terme pour l’activité de jeu d’Unity.

Fisker – Les actions de Fisker ont bondi de près de 5% à environ 10,46 dollars par action après avoir annoncé avoir signé des accords avec Hon Hai Technology Group, également connu sous le nom de Foxconn, pour développer un nouveau véhicule électrique révolutionnaire. Fisker a déclaré que le nouveau véhicule du segment serait développé et vendu conjointement sur les marchés internationaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Inde et la Chine.

Aurora Cannabis – Les actions de la société de cannabis ont chuté de plus de 5% après avoir déclaré un chiffre d’affaires inférieur aux prévisions au troisième trimestre, frappé par les restrictions liées à la pandémie au Canada.

– avec des reportages de Yun Li, Jesse Pound et Tom Franck de CNBC.