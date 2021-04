Disney + est sur le point de lancer trois nouveaux drames britanniques scénarisés Culprits, Extraordinary et The Ballad of Renegade Nell avec des créateurs et producteurs primés.

Après l’annonce de la nouvelle émission Save Our Squad de David Beckham, Disney + a annoncé trois nouveaux drames basés au Royaume-Uni.

Ces drames scénarisés comporteront tous huit épisodes et seront produits et réalisés par des créateurs primés qui ont travaillé avec Killing Eve et Gentleman Jack.

Alors, que savons-nous des trois nouvelles séries?

Star’s Original Culprits est une série de braquages ​​sombre et drôle qui suit ce qui se passe après un braquage et lorsque les criminels se sont séparés.

Désormais, ils sont tous visés par un tueur un par un et doivent travailler ensemble pour sauver la vie de chacun.

Le thriller intelligent est produit par Stephen Garrett, qui a également travaillé sur The Undoing et The Night Manager, avec et Morenike Williams, qui a produit Killing Eve.

Le producteur exécutif, Stephen Garrett, a commenté: «J et moi avons commencé à travailler sur le thriller intelligent et sinueux qui est Culprits il y a quelques années.

«Nous sommes extrêmement fiers que Disney + ait décidé d’en faire l’un de leurs programmes phares. Le plaisir supplémentaire pour moi est que je travaille avec un scénariste-réalisateur au sommet de sa forme.

Extraordinary est une série comique Star Original qui suit Jen, une jeune femme consciente d’elle-même qui vit dans un monde où tout le monde a un super pouvoir sauf elle.

La comédie fraîche et innovante consiste à être jeune et à trouver ses pieds dans un monde déroutant alors que tout ce que vous serez est «ordinaire».

Extraordinaire est une célébration de l’anti-super-héros, permettant aux gens d’embrasser leur médiocrité.

Il est également produit par Sally Woodward Gentle et Lee Morris de Killing Eve.

La réalisatrice de la série, Emma Moran, a déclaré: «C’est une histoire sur la vraie vie et les vraies crises d’identité – il se trouve que cela se déroule dans un monde où les superpuissances existent.





«Ce spectacle est uniquement britannique mais avec des thèmes universels: tout le monde peut comprendre que nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur.

La ballade de Renegade Nell est une série d’aventures swashbuckling de marque Disney se déroulant au XVIIIe siècle.

Il est écrit par l’écrivain lauréate de plusieurs BAFTA Awards Sally Wainwright, qui a également écrit Gentleman Jack et Happy Valley.

Quand elle est accusée de meurtre, Nell Jackson est contrainte à une vie de vol de route, avec ses deux sœurs orphelines Roxanne et George.





Aidé par un petit esprit courageux appelé Billy Blind, Nell se rend compte que le destin l’a mise du mauvais côté de la loi pour une raison.

La raison est beaucoup plus farfelue qu’elle n’aurait jamais pu l’imaginer, impliquant des gens comme la reine Anne et la lutte plus large pour le pouvoir qui fait rage sur les champs de bataille d’Europe.

La scénariste et productrice exécutive, Sally Wainwright, a déclaré: «Nell est une boule d’énergie irrévérencieuse et fanfaronne, luttant contre les gardiens privilégiés de la société anglaise en 1705, luttant pour contenir des forces mystérieuses en elle et ses ennemis alors qu’elle part en fuite avec ses deux sœurs. »

«Je suis très heureux de m’associer à Disney + pour cette série, avec leur approche de soutien et leur magnifique engagement à porter cette histoire vieille de trois cents ans au plus grand public mondial possible.»