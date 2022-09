L’écran d’accueil du site Web Disney + Marvel sur un ordinateur portable dans le quartier de Brooklyn à New York, aux États-Unis, le lundi 18 juillet 2022. Gaby Jones | Bloomberg | Getty Images

Dans la foulée du San Diego Comic Con en juillet, Disney a dévoilé plus d’informations sur son univers cinématographique Marvel en plein essor lors de la D23 Expo samedi. Le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que son équipe avait un plan pour les dix prochaines années de l’univers cinématographique de Marvel et prévoyait d’incorporer les Fantastic Four, X-Men et Deadpool dans le mélange de héros Marvel déjà établis. Voici une ventilation de ce que le public peut attendre des studios Marvel de Disney dans les années à venir : Kevin Feige, responsable de Marvel Studios, a commencé sa partie du panel D23 Expo avec une interprétation de “I Can Do This All Day” de “Rogers: The Musical”, qui est apparu dans la série Disney + “Hawkeye”.

“Panthère noire : Wakanda pour toujours”

Ryan Coogler, le réalisateur de “Black Panther: Wakanda Forever”, a apporté des images du film, qui doit sortir en salles le 11 novembre. Les clips montraient la reine Ramonda réprimandant les Nations Unies pour avoir tenté de voler du vibranium à Wakanda après la mort de T’Challa. Les images ont montré la puissance de la Dora Milaje et préparé le terrain pour un combat épique contre Namor et les Atlantes. “Heureux que vous sortiez du cinéma et que vous soyez fier de ce que nous vous avons apporté”, a déclaré Letitia Wright, qui incarne Shuri dans le film.

‘Coeur de pierre’

Le public a eu un aperçu rapide de Riri Williams dans les images “Wakanda Forever”, mais Marvel a également partagé un aperçu de la série “Ironheart” Disney +, qui est toujours en production. Les clips montraient Riri construisant des morceaux de l’armure Ironheart et Feige a taquiné que l’émission se concentrerait sur la coupe transversale de la magie et de la technologie.

‘Ant-Man et la Guêpe : Quantumania’

Paul Rudd, Evangeline Lilly et Johnathan Majors sont apparus sur scène pour discuter du prochain “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, le premier film de la phase 5 du MCU. “Cette chose, ce sont des bananes”, a déclaré Rudd. “Cela ne ressemblera à rien de ce que vous avez vu de nous et sans parler de ce type”, a-t-il déclaré en désignant Majors, qui incarne Kang. “Jette tout ça dans un si nouveau territoire.” Des images montrent les familles Lang, Van Dyne et Pym entraînées dans le royaume quantique et confrontées à un nouvel ennemi terrible : Kang le Conquérant.

“Loup-garou de nuit”

Gael Garcia Bernal et Laura Donnelly jouent dans “Werewolf by Night”, présentation spéciale de Marvel Studios à Disney + en octobre. Le film, entièrement tourné en noir et blanc, rappelle “The Twilight Zone” et les vieux films de monstres des années 30 et 40. Les premières images montrées à D23 Expo suggèrent que le film suit un groupe de chasseurs de monstres à la recherche d’un monstre parmi eux.

“Secret Invasion” suit une faction d’extraterrestres métamorphosés connus sous le nom de Skrulls qui ont infiltré tous les aspects de la vie sur Terre. Les Skrulls sont apparus pour la première fois dans “Captain Marvel” en 2018, qui se déroulait dans les années 90. Don Cheadle est arrivé pour partager des images de la prochaine série Disney + remplie d’intrigues politiques et d’action. Il a également taquiné “Armor Wars”, une émission dont le tournage commencera l’année prochaine.

“Loki” et “Les Quatre Fantastiques”

Feige a fait appel au casting de “Loki” pour présenter une bande-annonce de la deuxième saison, qui promet encore plus de malice. Il a annoncé que Matt Shakman, le réalisateur de “WandaVision”, dirigera officiellement le long métrage “Fantastic Four” du MCU.

“Echo”, une nouvelle émission Disney + centrée sur une héroïne sourde, se déroule après “Hawkeye” et présente une utilisation intensive de la langue des signes américaine. Des images de la série montrent le retour de Vincent D’Onofrio en tant que King Pin. Alaqua Cox reprend son rôle de personnage principal.

“Daredevil : né de nouveau”

D’Onofrio, qui était sur scène pour promouvoir “Echo”, a été rejoint par Charlie Cox pour partager des images de Matthew Murdock alias Daredevil dans “She-Hulk”. Aucune séquence n’a été montrée de l’émission, car le tournage n’a pas commencé. D’Onofrio apparaîtra dans la série.

“Captain America : nouvel ordre mondial”

Anthony Mackie revient en tant que Captain America dans “Captain America : New World Order”. Il a été rejoint sur scène par Danny Ramiez, qui joue Joaquin Torres, Carl Lumbly comme Isaiah Bradley et Tim Blacke Nelson comme Samuel Sterns, alias le Leader.

« Coups de foudre »

Feige a annoncé l’équipe qui fera partie de “Thunderbolts”. Cela inclut Julia Louis-Dreyfus comme Valentina Allegra de Fontaine, David Harbour comme Red Guardian, Hannah John-Kamen comme Ghost, Olga Kurylenko comme Task Master, Wyatt Russel comme John Walker alias US Agent, Florence Pugh comme Yelena Belova et Sebastian Stan comme le Soldat d’Hiver. “Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur les Thunderbolts lorsque le bien-aimé soldat de l’hiver est le plus important d’entre eux”, a taquiné Feige.