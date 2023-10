Jonathan Majors et sa petite amie, Meagan Good, flanqués de son avocat Priya Chaudhry (à droite), arrivent au tribunal pénal de Manhattan pour son audience préalable au procès le 3 août 2023 à New York.

Disney a annoncé vendredi qu’il retirait le prochain film de la star en difficulté Jonathan Majors, “Magazine Dreams”, de sa programmation en décembre.

Le film devait sortir le 8 décembre. Désormais, sa sortie n’est plus prévue à aucun moment, selon un communiqué de la société, mais Disney pourrait choisir de le rajouter au calendrier. Le procès des majors pour voies de fait devrait commencer le 29 novembre à New York.

Il n’est pas clair si le changement d’horaire est lié aux problèmes juridiques des majors. Disney n’a pas pesé sur la question, bien que les majors soient au premier plan des projets de la société pour son lucratif univers cinématographique Marvel. Ses rôles dans « Loki » et « Ant-Man and the Wasp : Quantumania » l’ont positionné comme le prochain méchant majeur de la franchise.

Disney n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC vendredi.

Majors était sur une voie rapide vers la célébrité, après ses rôles dans “Lovecraft Country” de HBO, les propriétés Marvel et “Creed III” de March. Mais plus tard, en mars, la police de New York l’a arrêté pour avoir été accusé d’avoir agressé sa petite amie de l’époque, la chorégraphe Grace Jabbari.

Majors a nié tout acte répréhensible, mais un juge a rejeté cette semaine sa demande de classement sans suite.

“Magazine Dreams”, un drame sur un bodybuilder joué par Majors, a été présenté en première au Festival du film de Sundance plus tôt cette année et a été acclamé par la critique. Il a été à un moment donné considéré comme un candidat potentiel aux Oscars.

Disney a également décalé le calendrier de plusieurs autres sorties prévues, notamment un remake en direct de “Blanche Neige”, qui a été retardé d’un an, soit en mars 2025.