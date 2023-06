Disney retarde les films Avatar, Marvel, Star Wars

Disney a révélé mardi un remaniement de son calendrier de sorties de films, retardant plusieurs entrées dans les franchises Avatar, Marvel et Star Wars.

La société n’a pas précisé les décisions derrière les réarrangements de la date de sortie, bien que les studios ajustent souvent leurs horaires pour diverses raisons. Ces mesures interviennent alors qu’une grève des scénaristes paralyse l’industrie cinématographique et télévisuelle, ce qui entraîne des arrêts de production susceptibles d’affecter les délais de sortie.

Divers films et émissions de premier plan ont interrompu ou arrêté la production prématurément depuis le début de la grève. Ceux-ci inclus Netflix « Choses étranges », « Pomme «Severance» de TV + et Primordial ‘s « Evil », a rapporté CNBC en mai.

Disney n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le troisième film « Avatar » de James Cameron a été déplacé de 2024 à décembre 2025, suivi du quatrième film en 2029. Le calendrier de sortie de la société indique que le cinquième volet de la franchise est désormais prévu pour 2031. « Avatar », sorti en 2009, et « Avatar : The Way of Water », sorti à la fin de l’année dernière, sont deux des trois films les plus rentables au monde.

Dans l’univers cinématographique Marvel, le récemment renommé « Captain America: Brave New World » sera reporté de mai à juillet de l’année prochaine, avec « Thunderbolts » passant à décembre 2024, « Blade » passant à février 2025 et « Fantastic Four » maintenant prévue pour mai 2025.

Les changements affectent également les deux prochains films Avengers dans le MCU. « Avengers : The Kang Dynasty » a été repoussé d’un an à mai 2026. « Avengers : Secret Wars » ne sortira qu’en mai 2027.

L’acteur Jonathan Majors, qui a joué Kang dans « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » de Marvel, a été arrêté pour voies de fait plus tôt cette année et ferait face à d’autres accusations d’abus. Il a nié les allégations par l’intermédiaire de ses avocats, mais a été abandonné par sa société de gestion de longue date, les rapports précédents disaient. Marvel est resté silencieux sur le cas de Majors.

Après la déception au box-office de l’acteur « Ant-Man and the Wasp: Quantumania », le PDG de Disney, Bob Iger, s’est demandé si Marvel devait donner la priorité à des personnages plus frais plutôt que de continuer à créer des troisième et quatrième films pour des personnages hérités établis.

Disney a également retardé un film « Star Wars » prévu de décembre 2025 à mai 2026. Il a également ajouté un autre film « Star Wars » au programme : il est prévu pour décembre 2026. Disney n’a pas sorti de Star Wars film depuis « L’Ascension de Skywalker » en 2019.