Disney ressuscite l’icône des années 1920 pour une nouvelle aventure

Disney a ramené jeudi l’un de ses personnages les plus anciens pour jouer dans son premier court métrage interne en plus de 94 ans. Oswald le lapin chanceux, qui est disponible sur la chaîne YouTube du studiovoit le personnage titulaire se lancer dans des méfaits de style années 1920, et cela survient alors que Disney se prépare pour son 100e anniversaire L’année prochaine.

Oswald, a créé en 1927 par le co-fondateur du studio Walt Disney, a été parmi les premiers personnages animés avec une personnalité distincte. Il a fait ses débuts cette année-là Problèmes de chariot et s’est ensuite présenté dans un tas de shorts.

Cependant, en 1928, Walt a perdu les droits d’utilisation d’Oswald. Cela l’a poussé avec l’animateur Ub Iwerks à co-créer un personnage de remplacement : Mickey Mouse. Oswald est progressivement tombé dans l’oubli.

En 2006, le PDG de Disney, Bob Iger (qui est revenu au rôle le mois dernier) a conclu un accord avec NBC/Universal pour ramener Oswald à la maison. Il est apparu dans des jeux vidéo comme les années 2010 Mickey épiquesur les marchandises et dans les parcs depuis lors, mais jeudi nous a apporté son premier court métrage produit par Disney depuis 1928.

“Oswald est un voyou si courageux. Nous voulions ramener Oswald, et en bref, il retourne littéralement dans sa maison d’origine, l’écran de cinéma”, a déclaré le réalisateur Eric Goldberg dans un communiqué. “Nous voulions qu’Oswald fasse tout le style d’animation” écraser et étirer “, “tuyau en caoutchouc”, célébrant cette première génération d’artistes de Walt Disney.”

Jeudi également, Disney a lancé un objectif Oswald Snapchat dans le monde entier afin que vous puissiez passer du temps avec une version en réalité augmentée, ou AR, du personnage. Cela aurait probablement époustouflé Walt.