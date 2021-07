L’actrice Scarlett Johannsson a poursuivi Walt Disney Studios pour avoir sorti son film Marvel ‘Black Widow’ sur son service de streaming en plus des cinémas. Cette décision lui coûterait 50 millions de dollars en bonus potentiels.

Les avocats de Johansson ont déposé une plainte jeudi devant la Cour supérieure de Los Angeles, demandant des dommages-intérêts pécuniaires non spécifiés. Le procès affirme que Disney a rompu son contrat lorsqu’il a publié le spin-off des Avengers sur le service de streaming « le jour même » il est sorti dans des villes de cinéma, réduisant ainsi les ventes de billets – dont dépendaient en grande partie les bonus contractuels de Johansson.

« Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de tirer pleinement parti de son marché avec Marvel. » dit le procès. Au lieu de cela, la House of Mouse voulait orienter le public vers le service de streaming Disney +, « où il pourrait garder les revenus pour lui-même tout en augmentant simultanément la base d’abonnés Disney +, un moyen éprouvé d’augmenter le cours des actions de Disney. »

Le procès a affirmé que Johansson avait tenté à plusieurs reprises de contacter Disney et Marvel, donnant aux mastodontes du divertissement « chaque occasion de réparer leur tort » mais à la place ils « largement ignoré » sa. La plainte soulignait que « de nombreux autres studios de cinéma », y compris le rival de Disney, Warner Brothers, se seraient installés avec leur talent sur des succès tels que Wonder Woman après les avoir sortis simultanément en salles et sur HBO l’année dernière.





Aussi sur rt.com

Marvel + #MeToo + propagande politique = Black Widow, une saisie d’argent moyenne et stéréotypée de Disney







« Black Widow » est la dernière sortie de l’univers cinématographique Marvel, un spin-off des Avengers avec Johansson dans le rôle de la femme fatale Natasha Romanov. Il est sorti début juillet, établissant le record du box-office pandémique de 80 millions de dollars de ventes de billets en Amérique du Nord et de 78 millions de dollars supplémentaires à l’étranger. Il a également rapporté 60 millions de dollars sur Disney +, où les abonnés devaient payer 30 dollars supplémentaires pour y accéder.

Bien qu’il ait été bien accueilli par les critiques et le public, ses ventes de billets ont explosé après le week-end d’ouverture et s’élèvent actuellement à environ 319 millions de dollars au total, faisant de « Black Widow » l’un des films Marvel les moins rentables de tous les temps.

Répondant dans un communiqué, Disney a déclaré qu’il y avait « pas de mérite » au procès, arguant que la société s’était pleinement conformée au contrat et que la diffusion en continu « considérablement amélioré » La capacité de Johansson « pour gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour. »

Disney a également appelé le procès « particulièrement triste et pénible dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19. »





Aussi sur rt.com

Les cinémas sont-ils de retour ?







Les honoraires de Johansson pour ‘Black Widow’ auraient été les mêmes que son salaire précédent pour les deux derniers films ‘Avengers’, mais son contrat liait les bonus à des références théâtrales, que ses avocats prétendent maintenant que la diffusion en streaming a contournée. Une source au fait du dossier a déclaré au Wall Street Journal que la sortie du film sur le service de streaming pourrait coûter plus de 50 millions de dollars à l’actrice.

Johansson, 36 ans, est l’une des actrices les mieux payées au monde, avec une valeur nette estimée à plus de 150 millions de dollars. Ses honoraires les plus élevés étaient de 17,5 millions de dollars pour « Ghost in the Shell », un long métrage de 2017 considéré comme un flop au box-office et jugé médiocre par les critiques et le public.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !