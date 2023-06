Disney relance une tournée mondiale exclusive de 115 000 $ sur 24 jours

Les deux aventures en jet privé de Disney sont prévues pour 2024. La première commence à Los Angeles le 16 juin et se termine à Orlando le 9 juillet. Le deuxième voyage empruntera le même itinéraire et se déroulera du 28 juillet au 20 août.

Adventures by Disney se relance un tour du monde en jet privé de 24 jours de ses parcs à thème. En plus de visiter les 12 parcs d’attractions comme Tokyo Disneyland et Paris Disneyland, les invités se rendront également dans trois sites emblématiques : le Taj Mahal, les pyramides de Gizeh et la tour Eiffel.

Le voyage comprend 69 repas – 23 petits déjeuners, 23 déjeuners et 23 dîners – et 31 visites de sites.

Les invités auront un accès personnel aux experts et au personnel de Disney, dont trois guides d’aventure, Imagineers et d’autres invités surprises.

Les voyageurs auront également accès à des opportunités non accessibles au public, notamment une visite rare et exclusive du système de transport emblématique de Disney, selon le communiqué de presse.

Disney dit que les voyageurs doivent avoir au moins 12 ans, mais a fourni un âge suggéré de 14 ans et plus.

