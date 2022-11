Disney quitte le PDG après 2 années difficiles, Bob Iger revient au poste

La Walt Disney Company a demandé à son ancien PDG Bob Iger de revenir à la tête de l’entreprise pendant deux ans, licenciant son successeur Bob Chapek dans un geste qui a stupéfié l’industrie du divertissement.

Chapek part après que la société ait enregistré des bénéfices inférieurs aux attentes au cours du dernier trimestre. La communauté créative d’Hollywood s’était plainte des mesures de réduction des coûts de Chapek et de son approche parfois brutale des talents, tandis que les habitués des parcs à thème n’étaient pas satisfaits des hausses de prix.

Donc, c’est de retour à Iger.

“Le conseil d’administration a conclu qu’alors que Disney entame une période de plus en plus complexe de transformation de l’industrie, Bob Iger est idéalement placé pour diriger l’entreprise à travers cette période charnière”, a déclaré Susan Arnold, présidente de Disney, dans un communiqué.

Arnold a remercié Chapek d’avoir dirigé l’entreprise pendant la pandémie, tout en s’enthousiasmant pour la stature d’Iger au sein de l’entreprise, qu’il a dirigée pendant 15 ans avant son éviction début 2020.

Q13:32Pourquoi Scarlett Johansson poursuit Disney pour Black Widow Sur le panel d’écran de cette semaine, la rédactrice en chef de Refinery29 Kathleen Newman-Bremang et la journaliste de divertissement Teri Hart déballent le procès Disney de Scarlett Johansson ainsi que la dernière controverse entourant Matt Damon.

Iger a le “profond respect de l’équipe de direction de Disney”, a-t-elle déclaré. Elle a également déclaré qu’il était “très admiré par les employés de Disney dans le monde entier”.

“Le solide pipeline de contenu de la société témoigne de son leadership et de sa vision”, indique le communiqué de la société.

Iger a déclaré dans le communiqué qu’il était “ravi” de revenir et “extrêmement optimiste” quant à l’avenir de Disney.

“Je suis profondément honoré d’être invité à diriger à nouveau cette équipe remarquable, avec une mission claire axée sur l’excellence créative pour inspirer les générations à travers une narration audacieuse et inégalée”, a déclaré Iger, qui a 71 ans.

Controverses à Hollywood et en Floride

Iger a remplacé Michael Eisner au poste de PDG en 2005 et l’ancien météorologue de la télévision a conquis Wall Street et Hollywood avec des acquisitions audacieuses et des manifestations publiques de respect pour la communauté créative et l’histoire mouvementée de l’entreprise.

Au cours de ses 15 années à la barre, Disney a absorbé les activités de divertissement de Pixar, Lucasfilm, Marvel et Fox, puis a lancé son service de streaming Disney+. La société est également la société mère d’ABC, ESPN et Hulu, entre autres propriétés.

Après que Chapek soit devenu PDG en 2020, Iger est resté président jusqu’en 2021.

Chapek se retire dans ce qui a été une année difficile pour Disney. Il a fait face à un retour de bâton plus tôt cette année pour ne pas avoir utilisé la vaste influence de l’entreprise en Floride pour aider à annuler un projet de loi républicain qui empêcherait les enseignants d’instruire les premières années sur les questions LGBTQ. Le projet de loi a déclenché une prise de bec entre Disney et le gouverneur républicain Ron DeSantis.

Il a également été critiqué pour sa gestion du procès de Scarlett Johansson l’année dernière pour son salaire Veuve noire, un conflit inhabituellement public entre le studio et une grande star d’Hollywood. Le film Marvel 2021 est sorti simultanément dans les salles et via Disney + pour une location de 30 $.

Brûleur avant24:29Trouble in the Magic Kingdom: Floride contre Disney Disney s’est battu avec le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, au sujet d’un projet de loi sur l’éducation récemment adopté, que les critiques appellent la loi “Don’t Say Gay”. Après que le PDG de Disney se soit prononcé contre, les législateurs de l’État ont révoqué le statut fiscal spécial du parc à thème qu’il détient depuis plus d’un demi-siècle. Aujourd’hui sur Front Burner, le journaliste du New York Times Brooks Barnes explique comment cela est devenu le dernier point d’éclair dans les guerres culturelles en cours aux États-Unis.

Des plans de licenciements importants ont été signalés alors que l’entreprise s’efforce d’améliorer sa rentabilité.

Actuellement, Disney + est sans publicité, mais en décembre, il lancera un nouveau service à plusieurs niveaux pour les abonnés américains. Le service de base Disney + qui coûte 7,99 $ US par mois diffusera des publicités. Un abonné qui ne veut pas de publicité devra passer à un service premium qui commence à 10,99 $ par mois, une augmentation de 38 % par rapport aux prix actuels.

Disney a déclaré avoir terminé son exercice avec plus de 235 millions d’abonnés à ses services de streaming. C’était au-dessus des attentes des analystes de 231,5 millions.

Le cours de l’action de Disney est à peu près au niveau auquel il était lorsque Iger a démissionné de son poste de PDG au début de 2020, clôturant à 91,80 $ vendredi. C’est environ la moitié de son sommet d’un peu plus de 200 dollars par action en mars 2021.