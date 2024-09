Disney propose de restaurer ABC pour le débat Trump-Harris

La Walt Disney Co. a proposé une détente partielle et temporaire alors que la panne de ses chaînes sur DirecTV et U-Verse dure depuis 10 jours.

Mardi, Disney a proposé de rétablir le réseau ABC aux clients de DirecTV, U-Verse et DirecTV Stream pour le débat très attendu entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Trump, organisé par ABC News.

« Comme nous l’avons annoncé en mai, le débat présidentiel sur ABC News sera largement diffusé par la télévision, le câble et le streaming », a déclaré un porte-parole de Disney dans un communiqué. « Bien que nous n’ayons pas encore conclu d’accord [with DirecTV]« Nous offrons gratuitement un flux de trois heures de couverture d’ABC News à tous les clients concernés de DirecTV, car nous voulons que tous les Américains puissent regarder le débat de ce soir à ce moment important de notre histoire. »

DirecTV n’a pas fourni de commentaire immédiat.

Depuis une semaine, Disney, basé à Burbank, est confronté à un dilemme. ABC News a obtenu le rôle convoité d’animateur du débat Harris-Trump. Il pourrait s’agir du seul débat présidentiel entre les deux candidats cette année. Cependant, en raison du conflit contractuel, les téléspectateurs de près de 11 millions de foyers abonnés à DirecTV n’ont pas accès aux chaînes Disney, y compris les stations locales ABC et ESPN.

Disney attend que DirecTV accepte l’offre. Disney a contacté DirecTV avec cette proposition plus tôt mardi matin.

Les téléspectateurs ont d’autres options pour suivre le débat. La société met la diffusion simultanée à disposition de PBS, CBS, NBC, CNN, Fox News et des plateformes de streaming. Néanmoins, le débat est une occasion importante pour ABC News et ses présentateurs David Muir et Linsey Davis de briller devant un public national. Les dirigeants de Disney voulaient s’assurer que le différend sur les frais de la société ne se transforme pas en un obstacle pour les téléspectateurs qui souhaitent voir l’histoire s’écrire.

La panne a mis à l’épreuve la patience des téléspectateurs et leur fidélité envers DirecTV et U-Verse.

Lundi, des millions de clients de DirecTV ont manqué le coup d’envoi du « Monday Night Football » d’ESPN, un match très attendu qui a vu les 49ers de San Francisco mettre au sol les Jets de New York.

Les clients de DirecTV et U-Verse sont de plus en plus frustrés à mesure que le conflit s’éternise, mais l’évolution de mardi souligne l’ampleur du conflit qui s’étend désormais au-delà du monde du sport. Les chaînes de télévision Disney Channel, FX et ABC sont également en panne depuis le 1er septembre.

Les deux parties ont échangé des piques lors de campagnes promotionnelles, mais au cours du week-end, DirecTV a augmenté les enjeux en déposant une plainte auprès de la Commission fédérale des communications, alléguant que Disney n’avait pas négocié de bonne foi et que ses tactiques étaient anticoncurrentielles.

Les huit chaînes ABC appartenant à Disney, dont KABC-TV à Los Angeles, sont bloquées sur DirecTV et U-Verse, ce qui signifie que les téléspectateurs manquent les bulletins d’information locaux, « Good Morning America », « The View », « Jeopardy ! », « Jimmy Kimmel Live ! » et maintenant le débat. Les autres stations appartenant à Disney se trouvent à San Francisco, Fresno, Houston, Chicago, Raleigh, en Caroline du Nord, New York et Philadelphie, où se déroule le débat de ce soir.