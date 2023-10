Brian Bowen-Smith/Disney

EXCLUSIF: Paul Roeder, vétéran de Disney depuis 22 ans, a été nommé vice-président exécutif des communications, Disney Entertainment – ​​Studios, International et DTC. Il était auparavant vice-président directeur des communications chez Disney Entertainment Studios.

Un e-mail adressé au personnel par Kristina Schake, vice-présidente exécutive principale et directrice des communications de Disney, a récemment fait le tour de la nouvelle annonçant également qu’Alannah Hall-Smith ; Le vice-président principal des communications et des affaires publiques des Parcs Disney, Expériences et Produits, a également été promu vice-président exécutif.

Dans son nouveau rôle, Roeder est responsable du développement et de la mise en œuvre des stratégies de communication mondiales pour la division divertissement des studios Disney et son ensemble de studios de cinéma de renommée mondiale, notamment Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios et Searchlight Pictures, ainsi que International et Direct-to-Consumer, Disney Theatrical Group et Disney Music Group.

Roeder supervise diverses communications internes et externes, relations publiques et efforts philanthropiques, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires internes, des cinéastes et des talents, ainsi que des médias professionnels nationaux et industriels. Nommé à la tête de Studio Communications en 2010, Roeder a été un membre clé de l’équipe de direction de la division grâce aux acquisitions et aux intégrations de Lucasfilm et de 21st Century Fox en 2012 et 2019, respectivement ; le lancement en 2019 de Disney+, pour lequel les Walt Disney Studios sont un producteur de contenu clé ; et la sortie de certains des plus gros blockbusters de tous les temps, notamment Avatar : La Voie de l’Eau, Les Vengeurs, Avengers : guerre à l’infiniet Avengers : Fin de partie; Panthère noire; Star Wars : Le Réveil de la Force; Congelé et Congelé 2; Les Indestructibles 2; 2019 Le roi Lion et 2017 La belle et la Bête.

Tout au long de son mandat au studio de Burbank, en Californie, Roeder a occupé des postes à responsabilités croissantes dans les divisions de télévision et d’entreprise de Disney. Après avoir débuté chez Disney au sein du groupe de communication de Disney’s Media Networks, il a occupé le poste de directeur des communications d’entreprise pour The Walt Disney Company. Il a ensuite rejoint les studios en tant que directeur des communications mondiales, se concentrant sur les relations extérieures, et a ensuite été nommé vice-président des communications mondiales des Walt Disney Studios.

Roeder a commencé sa carrière dans le divertissement avec des postes à l’agence William Morris et en tant qu’assistant du PE sur le mât de la comédie, Rencontrer les parents. Il est un ancien élève de l’Université DePauw.

Vous trouverez ci-dessous la note de Schake au personnel :

Collègues en communication –

Je suis très heureux d’annoncer que Paul Roeder, vice-président principal des communications chez Disney Entertainment Studios, et Alannah Hall-Smith, vice-présidente principale des communications et des affaires publiques des parcs Disney, des expériences et des produits, ont tous deux été promus vice-président exécutif. Président.

Pour Paul, cette promotion est une reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles et de son leadership dans la supervision des communications de nos studios au cours des 13 dernières années, et reflète également ses nouvelles responsabilités élargies suite à l’ajout plus tôt de nos équipes de communication directe aux consommateurs et de communications internationales à son organisation. cette année.

De même, Alannah a habilement dirigé la vaste fonction de communication du DPEP depuis 2018, menant des campagnes de communication incroyablement efficaces tout en traversant habilement les périodes de grande difficulté, y compris l’impact de la pandémie sur nos activités Parcs.

J’espère que vous vous joindrez à moi pour féliciter Paul et Alannah pour leurs nouveaux rôles !

Meilleur,

Kristine