Disney prolonge le contrat du PDG Bob Iger

La compagnie Walt Disney prolongera de deux ans le contrat du PDG Bob Iger, prolongeant son mandat jusqu’en 2026.

Les actions de la société étaient effectivement stables après la nouvelle.

Iger a déclaré à CNBC en février qu’il n’avait pas l’intention de rester plus de deux ans à son poste, ce qui l’aurait conduit jusqu’en 2024. Iger est retourné à Disney en novembre, reprenant le poste de Bob Chapek, qui a été nommé PDG début 2020. Iger prévoyait de préparer son prochain successeur lors de son nouveau passage en tant que PDG.

Le processus de succession reste un enjeu clé pour Iger, qui a noté dans un communiqué mercredi que le conseil d’administration de la société continue d’évaluer les candidats au poste. « Je veux m’assurer que Disney sera bien positionné lorsque mon successeur prendra la barre », a déclaré Iger à propos de la prolongation de son contrat. « L’importance du processus de succession ne peut être surestimée. »

Cependant, Iger a déjà retardé les décisions de succession. À quatre reprises entre 2013 et 2017, il a prolongé son mandat de PDG après avoir déclaré qu’il prévoyait de prendre sa retraite.

Le deuxième mandat d’Iger chez Disney a coïncidé avec un bouleversement dans l’espace médiatique hérité. De grands acteurs comme Disney ont dû faire face à un paysage en évolution rapide, alors que les dollars publicitaires se tarissent et que les consommateurs coupent de plus en plus leurs abonnements au câble au profit du streaming.

Pourtant, l’espace du streaming a été difficile à naviguer au cours des derniers trimestres, car les dépenses ont gonflé et les consommateurs sont devenus plus conscients de leurs dépenses médiatiques. Le ralentissement du nombre d’abonnés au streaming a réduit les valorisations de Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery et Paramount Global d’environ de moitié en 2022 – avant que plusieurs actions ne rebondissent au premier semestre de cette année avec l’ensemble du marché.

Depuis son retour, Iger a entrepris une vaste restructuration de l’entreprise, dont 7 000 licenciements.

« Nous avons pris des décisions importantes et parfois difficiles pour résoudre certains problèmes structurels et d’efficacité existants, et je suis fier de ce que nous avons pu accomplir ensemble », a écrit Iger dans une note aux employés obtenue par CNBC mercredi. . « Mais il reste encore beaucoup à accomplir avant que ce travail de transformation ne soit terminé, et je m’engage à le mener à bien. »

Disney a été tirer la programmation de ses services de streaming pour économiser de l’argent. La société tente également de sortir son activité d’animation d’une ornière majeure, comme son dernier film Pixar, « Elemental », a enregistré le week-end d’ouverture le plus bas brut pour le studio depuis la première de « Toy Story » en 1995.

Disney a également récemment terminé licencier 7 000 salariés et a vu le départ de la directrice financière chevronnée Christine McCarthy.

« Bob a une fois de plus mis Disney sur la bonne voie stratégique pour la création de valeur continue, et pour assurer la réussite de cette transformation tout en laissant suffisamment de temps pour positionner un nouveau PDG pour un succès à long terme, le conseil d’administration a déterminé qu’il était dans le meilleur l’intérêt des actionnaires de prolonger son mandat, et il a accepté notre demande de rester directeur général jusqu’à la fin de 2026 », a déclaré Mark Parker, président de Disney.

David Faber de CNBC interviewera Iger sur « Squawk Box » de CNBC à 8 h HE jeudi.

– Alex Sherman de CNBC a contribué à ce rapport