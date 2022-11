Disney prévoit un gel des embauches, des suppressions d’emplois, selon une note de service

Disney prévoit d’instituer un gel ciblé des embauches ainsi que des suppressions d’emplois, selon une note interne envoyée aux dirigeants.

“Nous limitons les ajouts d’effectifs grâce à un gel ciblé des embauches”, a déclaré le PDG Bob Chapek dans une note aux chefs de division envoyée vendredi et obtenue par CNBC. “L’embauche pour le petit sous-ensemble des postes les plus critiques et les plus importants pour l’entreprise se poursuivra, mais tous les autres rôles sont suspendus. Vos chefs de segment et vos équipes RH ont des détails plus spécifiques sur la manière dont cela s’appliquera à vos équipes.”

Chapek a également déclaré aux dirigeants que les voyages d’affaires devraient être limités aux voyages essentiels uniquement. Les réunions devraient être menées pratiquement autant que possible, écrit-il dans la note de service.

Disney met également en place “un groupe de travail sur la structure des coûts” qui sera composé de la directrice financière Christine McCarthy, de l’avocat général Horacio Gutierrez et de Chapek.

Les changements interviennent après que Disney a annoncé des résultats trimestriels décevants. Les actions de la société ont fortement chuté mercredi, atteignant un nouveau creux de 52 semaines, avant de rebondir plus tard dans la semaine.

McCarthy a déclaré mardi lors de l’appel sur les résultats de Disney que la société cherchait des moyens de réduire les coûts.

“Nous évaluons activement notre base de coûts actuellement et nous recherchons des gains d’efficacité significatifs”, a-t-elle déclaré. “Certains d’entre eux vont fournir des économies à court terme, et d’autres vont générer des avantages structurels à plus long terme.”

Les services de streaming de Disney ont perdu 1,47 milliard de dollars au dernier trimestre, soit plus du double de la perte de l’unité par rapport à l’année précédente. McCarthy a déclaré que les pertes s’amélioreraient en 2023 et Chapek a promis que le streaming deviendrait rentable d’ici la fin de 2024.

D’autres grandes entreprises de médias et de divertissement, y compris Découverte de Warner Bros. et Netflix , ont supprimé des emplois cette année, les valorisations ayant chuté. Disney n’a annoncé aucun plan pour supprimer des emplois.

Dirigeants Disney-

Alors que nous commençons l’exercice 2023, je souhaite communiquer directement avec vous au sujet des efforts de gestion des coûts que Christine McCarthy et moi avons mentionnés lors de l’appel sur les résultats de cette semaine. Ces efforts nous aideront à la fois à atteindre l’objectif important d’atteindre la rentabilité de Disney+ au cours de l’exercice 2024 et à faire de nous une entreprise plus efficace et plus agile dans l’ensemble. Ce travail se déroule dans un contexte d’incertitude économique auquel toutes les entreprises et notre industrie sont confrontées.

Bien que certains facteurs macroéconomiques soient hors de notre contrôle, pour atteindre ces objectifs, nous devons tous continuer à faire notre part pour gérer les éléments que nous pouvons contrôler, notamment nos coûts. Vous aurez tous un rôle essentiel à jouer dans cet effort, et en tant que hauts dirigeants, je sais que vous y parviendrez.

Pour être clair, je suis confiant dans notre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, et dans cette équipe de direction pour nous y mener.

Pour nous guider dans ce voyage, j’ai mis en place un groupe de travail sur la structure des coûts composé de cadres dirigeants : notre directrice financière, Christine McCarthy et notre avocat général, Horacio Gutierrez. Avec moi, cette équipe prendra les décisions importantes nécessaires pour atteindre nos objectifs.

Nous ne commençons pas ce travail à partir de zéro et avons déjà défini plusieurs prochaines étapes, dont je voulais que vous entendiez parler directement de moi.

Tout d’abord, nous avons entrepris un examen rigoureux des dépenses de contenu et de marketing de l’entreprise en collaboration avec nos responsables de contenu et leurs équipes. Bien que nous ne sacrifions pas la qualité ou la force de notre machine à synergie inégalée, nous devons nous assurer que nos investissements sont à la fois efficaces et apportent des avantages tangibles à la fois au public et à l’entreprise.

Deuxièmement, nous limitons les ajouts d’effectifs grâce à un gel ciblé des embauches. L’embauche pour le petit sous-ensemble des postes les plus critiques et axés sur les affaires se poursuivra, mais tous les autres rôles sont suspendus. Vos responsables de segment et vos équipes RH ont des détails plus spécifiques sur la manière dont cela s’appliquera à vos équipes.

Troisièmement, nous examinons nos coûts SG&A et avons déterminé qu’il y a de la place pour une efficacité améliorée, ainsi qu’une opportunité de transformer l’organisation pour qu’elle soit plus agile. Le groupe de travail pilotera ce travail en partenariat avec les équipes de segment pour réaliser à la fois des économies et des améliorations organisationnelles. Au cours de ce processus d’évaluation, nous examinerons toutes les possibilités d’exploitation et de main-d’œuvre pour trouver des économies, et nous prévoyons certaines réductions de personnel dans le cadre de cet examen. Dans l’immédiat, les voyages d’affaires devraient désormais être limités aux seuls déplacements essentiels. Les séances de travail en personne ou hors site nécessitant des déplacements nécessiteront l’approbation préalable et l’examen d’un membre de votre équipe de direction (c’est-à-dire, un rapport direct du président du segment ou du directeur général de l’entreprise). Dans la mesure du possible, ces réunions doivent se dérouler virtuellement. La participation aux conférences et autres événements externes sera également restreinte et nécessitera l’approbation d’un membre de votre équipe de direction.

Notre transformation est conçue pour nous assurer que nous prospérons non seulement aujourd’hui, mais bien dans le futur – et vous en saurez plus de notre groupe de travail dans les semaines et les mois à venir.

Je suis pleinement conscient que ce sera un processus difficile pour beaucoup d’entre vous et vos équipes. Nous allons devoir prendre des décisions difficiles et inconfortables. Mais c’est exactement ce que le leadership exige, et je vous remercie à l’avance de vous mobiliser en cette période importante. Notre entreprise a relevé de nombreux défis au cours de ses 100 ans d’histoire, et je suis convaincu que nous atteindrons nos objectifs et créerons une entreprise plus agile et mieux adaptée à l’environnement de demain.

Merci encore pour votre leadership.

-Bob