Obi-Wan Kenobi, Mike et Sully de Monsters, Inc. et Sam Wilson (alias The Falcon) font partie des nombreux personnages à venir sur Disney +. | Photos de Walt Disney

À quoi s’attendre du service de streaming de Disney en 2021 et au-delà.

Le service de streaming Disney + n’existe que depuis un peu plus d’un an, si vous pouvez le croire. Depuis ses débuts en fanfare en novembre 2019, sa base d’abonnés a augmenté de façon exponentielle; plus de 86 millions de personnes se sont inscrites, selon le studio. C’est un nombre incroyable, un chiffre qui n’a été renforcé que par un an lorsque les cinémas ont fermé leurs portes et que les sorties de tentpole ont été retardées en raison de la pandémie de coronavirus.

Disney doit une grande partie de sa croissance à des émissions dignes du buzz comme Le mandalorien, qui a remporté plus de nominations aux Emmy que toute autre série télévisée en 2020; l’adaptation cinématographique de Hamilton, initialement prévu pour un début de théâtre en octobre 2021 avant que Disney ne le fasse passer à une première le 4 juillet 2020 sur Disney +; et un flux constant de contenu exclusif, qu’il s’agisse de l’album visuel de Beyoncé Le noir est roi ou Taylor Swift Folklore film de performance en direct. La première du nouveau film de Pixar, déjà bien évalué, reste à venir Âme, qui sera mis à la disposition des abonnés le jour de Noël sans frais supplémentaires. (Moins de succès, mais tout de même remarquable: la sortie «Premier accès» de septembre de Mulan, qui devait d’abord sortir en salles à la fin du mois de mars jusqu’à ce que Disney le passe au streaming pour un supplément de 30 $.)

Au cours de la deuxième année de Disney +, Disney a déclaré vouloir tirer parti encore plus de son immense collection de franchises et d’univers cinématographiques pour continuer à se développer. Dans une longue présentation organisée pour les investisseurs le 10 décembre, le studio a annoncé un large éventail de plans pour Disney + en 2021. Attendez-vous à ce qui suit: des premières tant attendues de séries télévisées se déroulant dans l’univers Marvel, du contenu supplémentaire de Star Wars et un film plus remarquable les versions rendues exclusives à la plateforme. Ci-dessous, nous avons rassemblé les cinq choses que les abonnés Disney + (et les observateurs de l’industrie du streaming) devraient surveiller au cours des 12 prochains mois et plus – du nouveau contenu à un changement de prix.

Disney renforcera sa bibliothèque de contenu originale avec des redémarrages et des retombées

La bibliothèque de contenu exclusive de Disney + a été qualifiée de Disney + Originals, et la société a annoncé son intention de créer 10 séries Marvel; 10 séries Star Wars; et 15 séries d’action en direct, Disney Animation Studios et Pixar sous l’égide des Originaux au cours des prochaines années. Il publiera également au moins 15 films originaux en direct et animés. L’objectif est de proposer chaque semaine de nouveaux contenus aux abonnés, à la manière de Netflix, qui inonde constamment ses utilisateurs de nouveautés.

Nous reviendrons dans quelques instants sur certains des spectacles Marvel et Star Wars. Parmi les séries non-Marvel et non-Star Wars prévues pour 2021, cependant, il y a Les puissants canards: des changeurs de jeu, avec Lauren Graham et Emilio Estevez (reprenant son rôle des films); la version moderne de Josh Peck Turner et Hooch; et une comédie de David E. Kelley intitulée Gros bonnet, mettant en vedette John Stamos comme entraîneur de basket-ball des filles du secondaire.

Pixar a plusieurs émissions arrivant en 2021 et plus tard, dont une basée sur Monsters Inc. C’est appelé Monstres au travail et a été annoncé pour la première fois en avril 2019. Pete Docter, directeur de la création de Pixar, a également présenté un premier aperçu du Vers le haut série dérivée Jours creusés, qui a l’air douloureusement mignon. (Le teaser montrait un groupe de chiots jappeurs mâchant les oreilles et la queue du bon garçon Dug.) Pixar a également une série télévisée originale à Disney + à l’automne 2023, appelée Gagner ou perdre.

Oh, et, sans surprise, il y a un Voitures spectacle à venir en 2022.



Pixar Je viens de te rencontrer et je t’aime Jours creusés.

La princesse et la grenouille et Moana recevra également des séries animées dérivées sur Disney +, bien que celles-ci soient prévues pour 2023 et au-delà. (Je suis très enthousiasmé par les émissions animées basées sur Grand héros 6 et Zootopie, à venir en 2022: Baymax! et Zootopie +.)

Toutes ces séries télévisées devraient recevoir des budgets importants et présenter des valeurs de production élevées, similaires au tarif des films de Disney. «Vraiment la seule différence entre ces [series] et nos longs métrages sont la longueur », a déclaré le président exécutif de Disney Bob Iger à propos de l’ardoise Disney + Originals lors de la présentation.

Du côté des films de Disney + Originals, Disney se penche durement sur son vaste catalogue de nouveaux contenus. Dans les travaux sont Hocus Pocus 2; une adaptation du dessin animé Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers; films d’animation basés sur Journal d’un enfant Wimpy et Nuit au musée; un nouveau Âge de glace film; et redémarrage de Moins cher à la douzaine et Trois hommes et un bébé – tous les noms familiers, et tous devraient faire leurs débuts en exclusivité Disney +.

L’inclusion de films pourrait être l’élément le plus intrigant ici: les versions en streaming de Disney 2021 et au-delà incluent certains films qui, comme Âme, étaient initialement prévus pour les théâtres mais atterriront plutôt sur Disney +. Cela pourrait créer un nouveau précédent pour le studio à l’avenir.

Disney continuera d’apporter des films dans les cinémas – et chez vous pour 30 $

Disney ne suit pas exactement les traces de son concurrent Warner Bros., qui a récemment annoncé qu’il rendrait la majorité de ses sorties de films en salles de 2021 disponibles sans frais supplémentaires pour les abonnés de HBO Max au même moment où les films sortent en salles. Le prochain film préquel de Marvel Veuve noire, avec Scarlett Johansson et qui sortira en mai prochain après un an de retard, sera toujours une sortie en salle, tout comme de nombreux autres blockbusters en préparation (y compris le prochain film Star Wars, Escadron de voleurs, qui sera réalisé par Patty Jenkins et sortira en salles à Noël en 2023).

Mais Disney prévoit d’expérimenter plus avant l’option de visionnage à domicile «Premier Access» à 30 $ utilisée pour Mulan en appliquant la même approche à plusieurs autres films. Le prochain de ceux-ci sera Raya et le dragon perdu, que Disney sortira à la fois en salles et sur Disney + (moyennant un supplément) à partir du 5 mars. Le film d’animation met en vedette Kelly Marie Tran et Awkwafina dans un monde rempli de créatures fantastiques et d’épées magiques – et si vous aimeriez le voir le jour de sa sortie, mais je préfère le faire depuis votre salon, tout ce que Disney vous demande est de 30 $.

La bibliothèque Star Wars de Disney + continuera de grandir

Disney + lancera un tas d’autres matériaux Star Wars au cours des prochaines années, ce qui ne devrait pas être une surprise après Le mandaloriensuccès. Disney a l’intention de développer l’histoire de l’émission populaire avec deux nouvelles émissions compagnons du créateur mandalorien Jon Favreau et du co-scénariste / réalisateur Dave Filoni: Rangers de la nouvelle république et Ahsoka. Les deux sont définis au cours de la même chronologie que Le mandalorien et comportera certains des mêmes personnages; ceux-ci incluent la favorite des fans Ahsoka Tano, qui a récemment fait ses débuts en direct sur Le mandalorien. (Elle est jouée par Rosario Dawson.)

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a noté lors de la présentation aux investisseurs du 10 décembre que les trois émissions «se termineront par un événement cinématographique». Le mandalorienLe «prochain chapitre» de la saison trois, et vraisemblablement le lancement de ces deux retombées, arrivera vers Noël 2021.

Il y a aussi une série télévisée en préparation qui est issue du film autonome Star Wars Rogue One. Andor jouera Diego Luna dans le rôle-titre de Cassian Andor, dans lequel il a joué pour la première fois Rogue One; c’est un thriller réalisé par Tony Gilroy, le co-scénariste de ce film. Andor devrait sortir en 2022.

D’autres projets Star Wars en développement incluent des séries plus animées; une mini-série sur Lando Calrissian créée par Justin Simien de Chers Blancs la célébrité; une série de thrillers mystérieux appelée L’acolyte, dirigé par la créatrice de poupée russe Leslye Headland; et Une histoire de droïdes, mettant en vedette nos meilleurs garçons C-3PO et R2-D2.

Et enfin, il y a Obi Wan Kenobi, sans doute le plus excitant du lot. Appelé « série d’événements », Obi Wan Kenobi ramènera Ewan McGregor en Obi-Wan, 10 ans après que son apprenti Anakin Skywalker se soit tourné vers le côté obscur en 2006 Guerres des étoiles: Épisode III – La revanche des Sith. Nous savions déjà que la série Kenobi se déroulait; ce que nous ne savions pas, c’est que Hayden Christensen, alias Anakin Skywalker / Darth Vader lui-même, apparaîtra également dans la série. (Kennedy a dit s’attendre à «la revanche du siècle», ce qui, oui, s’il vous plaît.) La série entrera en production en mars 2021.

Marvel commencera son rachat de Disney + TV

L’univers cinématographique Marvel a pris une pause imprévue en 2020 après une année 2019 stellaire qui a été soutenue par le succès historique de Avengers: Fin de partie. Bien que Veuve noire était prévu pour mai et Les éternels pour novembre, les deux films ont reçu de nouvelles dates de sortie en raison de la pandémie. Le résultat était que Disney n’avait pas de films Marvel au calendrier pour 2020, plaçant sa prochaine phase de films dans les limbes.

Combler les lacunes de planification créées à la fois par les retards de publication et les calendriers de production modifiés qui doivent tenir compte des protocoles de sécurité Covid-19 est la première vague de programmation Disney + de Marvel. Contrairement à la plupart des séries télévisées Marvel précédentes (comme celles sur ABC, Hulu et Netflix), la nouvelle série Disney + mettra en vedette certains des plus grands membres de la distribution MCU, y compris certains des Avengers. Le premier spectacle Marvel de Disney +, WandaVision, met en vedette Scarlet Witch (alias Wanda, joué par Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), et lancera sa saison de six épisodes le 15 janvier.

La prochaine étape est Le faucon et le soldat de l’hiver, à propos des deux amis les plus proches de Captain America qui font équipe à l’insistance de Cap après Fin du jeu. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a annoncé que l’émission serait présentée en première en mars; il a ensuite créé sa première bande-annonce, qui dégageait une ambiance d’action intense avec une poignée de comédie de copains.

Loki, une émission qui suit le méchant préféré des fans (et le frère de Thor), sera également diffusée sur Disney + en mai 2021. C’est un thriller policier qui reprend là où Loki s’est arrêté dans Fin du jeu – s’échapper dans un coin lointain de la galaxie avec le Tesseract volé. Owen Wilson fait équipe avec Loki pour des raisons encore inconnues, et la bande-annonce qui l’accompagne suggère que ce sera une herbe à chat facile pour les purs et durs de Loki.

Plus loin dans le futur se trouve la série d’anthologies animées Et qu’est-ce qui se passerait si?, réunissant un groupe de personnages Avengers sur le petit écran dans des histoires non canoniques, et Oeil de faucon, qui tourne actuellement à New York et est diffusé à la fin de 2021. Feige a également montré un peu de 2022 Mme Marvel, une émission de super-héros sur le passage à l’âge adulte mettant en vedette l’adolescente Kamala Khan dans sa première apparition à l’écran. (Mme Marvel fera plus tard une apparition dans le film Capitaine Marvel 2 ainsi que.)

Et plus loin dans le pipeline sont She-Hulk, mettant en vedette Hulk lui-même; Chevalier de la lune, l’un des héros les plus obscurs de Marvel;Invasion secrète, basé sur une série croisée de Marvel Comics et mettant en vedette Nick Fury; Coeur de pierre (pensez à Iron Man à front féminin); et Guerres d’armure, axé sur War Machine, le copain d’Iron Man.

Disney + devient plus cher

Et maintenant, pour la partie la moins amusante: le coût d’abonnement mensuel de Disney + augmente.

Aux États-Unis, Disney + coûte actuellement 6,99 $ par mois. En 2021, Disney augmentera le coût de l’abonnement mensuel de 1 USD, jusqu’à 7,99 USD par mois. Ajustez votre planification financière en conséquence.