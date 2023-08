Disney prévoit de restreindre vos mots de passe de streaming partagés

Disney vient pour vous si vous partagez votre compte avec vos amis et votre famille.

La Walt Disney Co. prévoit sa propre répression du partage de mots de passe pour ses clients mondiaux en streaming, en suivant les traces de Netflix. Le PDG de Disney, Bob Iger, a fait cette annonce lors du salon de l’entreprise. appel aux résultats du troisième trimestre mercredi, affirmant que la société « explore activement les moyens de traiter le partage de compte et les meilleures options pour les abonnés payants ».

Le géant du divertissement dispose de trois plateformes de streaming – Disney Plus, Hulu et ESPN Plus – avec une base d’abonnés mondiale de 146,1 millions pour Disney Plus. Iger a déclaré que le partage de compte est une priorité pour 2024 mais que Disney commencera à mettre à jour ses accords d’abonnement plus tard cette année « avec des conditions supplémentaires sur nos politiques de partage ». La société de médias cherchera à optimiser ces politiques pour aider à stimuler la monétisation au cours de la nouvelle année civile.

Depuis son retour à Disney en novembre, Iger s’est engagé à accroître la rentabilité de son activité de streaming. L’une des façons dont Netflix a cherché à limiter les pertes d’abonnés était d’appliquer ses politiques de partage de mots de passe en facturant des frais supplémentaires aux membres. Les clients américains qui partagent leurs comptes avec une personne extérieure à leur foyer principal doivent payer 8 USD supplémentaires par mois.

Alors que Disney commence à explorer sa propre stratégie de mot de passe, les clients doivent se préparer à payer plus pour leurs abonnements Disney Plus et Hulu sans publicité. La société met en œuvre une autre hausse de prix le 12 octobre, avec des plans pour ajouter une nouvelle option de forfait sans publicité le 6 septembre.