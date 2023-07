Disney poursuivi pour discrimination à l’égard des femmes — RT Games & Culture

Des employés anciens et actuels de Disney ont déposé une plainte contre le géant du divertissement, alléguant une discrimination salariale à l’égard des femmes dans l’État américain de Californie. La société a nié la réclamation.

Vendredi, un groupe de plaignants a déposé la plainte auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, demandant au juge de certifier leur action en justice en tant que recours collectif couvrant environ 12 500 employées actuelles et anciennes de Disney à temps plein.

Les avocats affirment que l’entreprise a rémunéré le personnel féminin en moyenne 2% de moins que leurs collègues masculins occupant des postes équivalents – une disparité en violation de la loi californienne sur l’égalité des rémunérations.

Le procès s’appuie sur une analyse des données sur les ressources humaines de Disney de 2015 à 2022 compilées par le professeur David Neumark de l’Université de Californie à Irvine.

Selon l’étude, qui traite des employés non syndiqués au-dessous du niveau de vice-président des studios Disney, des parcs et centres de villégiature, de son label de musique et d’autres départements, la société de divertissement doit à plus de 10 000 femmes environ 151,6 millions de dollars.















L’affaire a été initialement initiée en 2019 par LaRonda Rasmussen, responsable du développement de produits pour l’entreprise. Elle a allégué qu’il y avait un « Écart de rémunération flagrant entre les sexes qui semble être ancré dans la culture de Disney. »

La femme a affirmé que six hommes portant le même titre recevaient entre 16 000 $ et près de 40 000 $ de plus qu’elle.

D’autres plaignants qui se sont joints plus tard à l’action en justice ont accusé l’entreprise de leur avoir refusé des promotions et de leur avoir accordé des augmentations inférieures à celles des hommes, entre autres.

Lori Andrus, une avocate pour les femmes, a déclaré : « Il est grand temps que Disney s’attaque sérieusement à l’écart salarial persistant entre les sexes que nous avons maintenant documenté. »

Shawna Swanson, avocate générale associée et responsable de la fonction droit du travail pour Disney, a fermement nié les allégations.

« Les affirmations des plaignants sur un prétendu écart de rémunération entre les femmes et les hommes sont tout simplement fausses, ce que nous démontrerons à travers le litige », dit-elle.

Le géant du divertissement affirmait auparavant avoir « Pratiques et politiques solides en matière d’équité salariale.

Ces dernières années, plusieurs grandes entreprises, dont Google et Goldman Sachs, ont fait l’objet de poursuites similaires, portant sur la discrimination sexuelle dans les salaires et les promotions.