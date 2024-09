Disney poursuivi en justice pour avoir utilisé le visage de Moff Tarkin dans Star Wars Rogue One

Souviens-toi de ce moment pendant Rogue One : Une histoire de Star Wars Quand vous avez ressenti une horreur pure et sans mélange, des frissons brutaux dans le dos alors qu’un troupeau d’oies piétinait votre tombe ? Brrrrr, la première fois que vous voyez l’horrible soupe de CG qui est censée être un Grand Moff Tarkin réanimé. Il s’avère que, huit ans plus tard, un ami proche du défunt acteur Peter Cushing prétend que sa permission aurait dû être demandée et tente de poursuivre Disney en justice.

10 créatures que nous aimerions chevaucher dans Star Wars Jedi: Survivor

Comme l’a rapporté le journal britannique Le Timesun certain Kevin Francis a intenté un procès contre Lucasfilm au motif que Cushing avait convenu avec lui que personne ne devrait être autorisé à recréer le visage de l’acteur sans l’autorisation de Francis. Disney avait déjà tenté de faire rejeter cette demande au motif qu’il n’y avait aucune preuve d’« enrichissement sans cause », mais la Haute Cour de Londres a dit non et a autorisé la poursuite de la procédure.

Peter Cushing a vécu une longue vie jusqu’en 1994, date à laquelle il est décédé à l’âge de 81 ans, laissant derrière lui un héritage de cinéma et de radio merveilleux. Pour les Britanniques, lui et son collègue de longue date Christopher Lee sont les acteurs emblématiques qui ont joué dans un million de films d’horreur glorieusement exagérés, comme Les rites sataniques de Dracula, La maison qui a coulé du sanget mon préféré absolu, L’île de la terreur*. À La Guerre des étoiles fans, il s’agit respectivement de Moff Tarkin et du Comte Dooku.

Viens Rogue Oneun film que tout le monde, sauf moi, semble vraiment apprécier, il a été décidé de faire revivre le personnage de Grand Ol’ Tarkin, via Modern Movie Magic. C’est-à-dire ce misérable masque d’horreur de la vallée de l’étrange, les visages CG qui ont affligé les films des années 2010. (Voir aussi Tron : L’Héritage.) La représentation gluante du visage de Cushing en pâte à modeler était clairement destinée à plaire à la foule, mais a plutôt poussé les enfants à crier dans les rivières.

Saga Star Wars Amérique Latine

Bien que l’utilisation des visages d’acteurs décédés dans les films et les publicités soit un sujet fréquent d’éthique, il semble que dans ce cas, Kevin Francis soit certain que Disney et Lucasfilm n’avaient pas les autorisations nécessaires, car il affirme que Cushing lui avait spécifiquement demandé, ainsi qu’à sa société de production cinématographique, Tyburn Film Productions, de protéger son image après sa mort. Il a également intenté une action en justice, selon Le Timesles exécuteurs testamentaires de Cushing (qui sont décédés) et l’ancienne agence de Cushing, Associated International Management.

Francis, qui a réalisé des films d’horreur avec Cushing dans les années 1970, affirme que Cushing a signé un contrat avec lui en 1993, qui interdisait à quiconque d’utiliser son image sans l’autorisation de Francis. Il demande à Lucasfilm un montant inférieur à 500 000 £.

Disney, quant à lui, affirme qu’il n’avait besoin de l’autorisation de personne en raison du contrat signé par Cushing en 1977. Ce qui… eh bien, vous pouvez comprendre pourquoi un juge pourrait être intéressé à voir cette affaire portée devant les tribunaux. Un contrat rédigé dans les années 1970 peut-il contenir des clauses permettant à une entreprise d’utiliser une technologie informatique de pointe (bien qu’effroyable) pour recréer le visage et la voix d’un acteur quelque 40 ans plus tard ? Lorsque l’agent de Cushing a toussé bruyamment sur Disney à l’époque Rogue Oneils ont payé une somme plutôt dérisoire de 28 000 £ (36 600 $) pour en autoriser l’utilisation.

Disney a tenté une première fois de faire rejeter l’affaire en décembre, mais a perdu et fait appel, et a de nouveau perdu cette semaine. L’affaire va donc être portée devant un tribunal ! Et ce procès devrait être fascinant, compte tenu des différences de pouvoir en jeu et de la nature fragile des revendications de chacun sur le visage de l’homme mort.

Capture d’écran: Planet Film Productions / Kotaku

*Je ne peux pas ne pas en dire un peu plus à ce sujet L’île de la terreurLe film de 1966 se déroule sur une île isolée au large des côtes de l’Irlande, où des cadavres apparaissent sans aucun os à l’intérieur. Il s’avère que la cause de tout cela est un monstre de silicate créé accidentellement par un certain Dr Lawrence Phillips, après sa tentative de guérir le cancer qui s’est avérée terriblement erronée. Il a commis l’erreur d’utiliser des atomes de silicium au lieu de carbone, donc le reste était inévitable.

Et comme si cela ne suffisait pas à « dire des mots scientifiques et espérer que personne n’y prête attention », à un moment donné, le célèbre pathologiste londonien Dr Brian Stanley (joué par Cushing) tente de comprendre ce qui a pu se passer. Il examine les notes de Phillips, puis lève les yeux, confus, et dit : « Mais regardez cette structure protéique. Ce n’est pas de l’adénosine triphosphate ! » Ce qui, si vous vous souvenez de vos connaissances en biologie, est quelque chose que vous préféreriez que ce ne soit pas le cas.

Vous devriez absolument le regarder dès que possible. Et si vous n’êtes pas encore convaincu, cette scène devrait faire l’affaire :

ScreamFactory TV

.