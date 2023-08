Disney pourrait envisager de scinder ESPN en une société distincte

Disney envisagerait de scinder ESPN en une société complètement distincte. CNBC affirme que le PDG de Disney, Bob Iger, pourrait choisir de se séparer du gigantesque réseau sportif en dernier recours. Disney détient actuellement une participation majoritaire de 80 % dans ESPN, Hearst Communications détenant les 20 % restants.

CNBC rapporte que Disney essaie actuellement de trouver un partenariat minoritaire pour aider à investir dans ESPN. Le réseau de télévision sportive traditionnel a décliné, les abonnés au câble/satellite continuant d’annuler leurs services. Alors que les revenus diminuent, Disney cherche des moyens créatifs de sauver le réseau.

Les ligues sportives pourraient devenir propriétaires minoritaires du réseau

Une décision potentielle est que Disney s’associe directement aux ligues sportives professionnelles. CNBC affirme que la société a déjà eu des entretiens avec la Ligue nationale de football, la Ligue majeure de baseball, la National Basketball Association et la Ligue nationale de hockey. Des accords avec l’une de ces grandes divisions sportives aideraient beaucoup Disney.

Cependant, ces ligues ne souhaitent peut-être pas exactement former un partenariat avec Disney/ESPN. Les guerres d’enchères des réseaux en lice pour s’emparer des droits de diffusion ont alimenté l’augmentation des revenus des ligues. Posséder une participation minoritaire dans ESPN mettrait essentiellement fin à ces guerres d’enchères.

En supposant que les accords avec les ligues sportives ne se concrétisent pas, Disney pourrait être contraint de se séparer d’ESPN. Disney a précédemment évité le déménagement car ils veulent rester dans le secteur du sport. Néanmoins, la baisse des revenus du réseau peut forcer la main de l’entreprise.

Disney discute également d’un partenariat avec une société de technologie pour ESPN

Il a également été révélé plus tôt dans la semaine que Disney souhaitait former un partenariat avec Apple. L’accord permettrait potentiellement à l’énorme entreprise de technologie de distribuer ESPN. Selon le rapport du Poste de New Yorkles nouveaux iPhones pourraient même être livrés avec l’application ESPN préchargée sur les téléphones.

Iger a précédemment déclaré qu’ESPN fournirait un service de streaming autonome à l’avenir. Bien qu’il n’ait pas révélé de calendrier pour le déménagement en février, il devrait maintenant arriver vers 2025. Cela aiderait à apporter le meilleur contenu d’ESPN au service direct au consommateur.

ESPN détient actuellement les droits médias de football ici aux États-Unis pour la Liga espagnole, la Bundesliga allemande, l’Eredivisie néerlandaise, le championnat d’Angleterre, la FA Cup et la League Cup.

PHOTO : IMAGO / Pro Shots