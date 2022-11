Disney Plus vs Netflix : Comment se limiter à un seul service de streaming

Des services de streaming comme Netflix, Disney+ et HBO Max ont retenu notre attention cette année pour leur contenu et leurs prix. Mais si vous avez ressenti le effets de l’inflation ces derniers mois, il y a de fortes chances que vous ayez passé vos abonnements au microscope. En avez-vous vraiment besoin en ce moment ?

Netflix nous a surpris avec une hausse des prix au début de 2022, et vient d’ajouter un nouveau plan financé par la publicité. Au milieu des annulations de spectacles et des répression imminente du mot de passe, certaines personnes envisagent d’annuler leurs comptes. Disney Plus fournit un contenu de haute qualité comparable à Netflix, et son faible coût en fait une concurrence féroce. C’est aussi introduction d’un niveau publicitaire et augmentation des prixmais en ce moment, comment ces deux géants du streaming se comparent-ils en termes de contenu et de valeur ?

Les deux services ont engendré d’énormes succès de la culture pop, comme on le voit avec The Mandalorian et Stranger Things. En 2021, Disney Plus et Netflix ont eu le contenu de streaming le plus populaire de l’année, selon Nielsen. Les deux proposent des joyaux familiaux, des histoires de super-héros, des documentaires et des longs métrages avec des talents de premier plan.

Vous êtes peut-être un abonné de longue date à Netflix ou ne gardez Disney Plus que pour vos enfants, et vous avez trouvé un rythme avec toutes les plateformes de streaming que vous utilisez. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui évalue les coûts par rapport au service à conserver, voici des conseils sur la façon de choisir.

Lire la suite: Meilleur service de streaming de 2022 : Netflix, HBO Max, Hulu et plus

James Martin/Crumpe Netflix peut être crédité d’avoir lancé les guerres du streaming en 2007. Depuis lors, le pionnier du streaming a augmenté ses prix d’abonnement et lancé un niveau moins cher avec des publicités. Mais Netflix continue de s’appuyer sur les originaux tout en proposant une gamme d’émissions de télévision et de films sous licence. Son interface permet de parcourir facilement le contenu en fonction du genre, de la popularité ou de l’âge. Lisez notre critique de Netflix.

Sarah Tew / Crumpe Disney Plus se hisse au sommet avec son écurie familiale de films et d’émissions. À 8 $ par mois, c’est une bonne affaire pour tous ceux qui aiment tout ce qui concerne Disney, Marvel, Pixar et National Geographic. Les téléspectateurs peuvent trouver du contenu divertissant et éducatif qui s’étend sur près de dix décennies. Lisez notre revue Disney Plus.

Disney Plus est moins cher que Netflix Disney Plus remporte la compétition des prix de la guerre du streaming, même lorsque les prix de son abonnement changent le 8 décembre. Le forfait simple à 8 $ par mois comprend le streaming 4K, les capacités Imax et quatre flux simultanés. Vous pouvez également télécharger les titres disponibles sur un maximum de 10 appareils. Il a battu Netflix. Une fois décembre arrivé, ce plan de base comprendra des publicités, mais si vous souhaitez regarder sans publicité, vous devrez payer 11 $ par mois pour Disney Plus Premium. C’est encore moins que Netflix. Hulu et ESPN Plus peuvent être ajoutés à votre abonnement Disney Plus dans le cadre du Disney Bundle. Si vous vous inscrivez au forfait maintenant, vous pouvez obtenir les trois services pour 14 $ par mois. Le plan Basic with Ads de Netflix coûte 7 $ par mois et n’inclut pas son catalogue complet. Et bien que vous puissiez regarder en HD, vous n’obtenez qu’un seul flux à la fois et sans téléchargement. La version de base à 10 $ vous offre un flux, une qualité HD et un seul appareil pour les téléchargements. Son option premium la plus populaire se situe désormais à 15,50 $ par mois avec deux écrans ou appareils simultanés et HD. Comme Disney Plus, Netflix propose quatre flux simultanés et 4K, mais vous avez besoin du forfait premium de 20 $ pour cela.

Netflix Netflix propose plus de titres originaux Netflix et Disney Plus ont des mégahits dans leurs files d’attente, mais ils gèrent chacun les versions originales à leur manière. Disney Plus puise dans les propriétés héritées et les franchises existantes sans vraiment éclairer un match sur tout ce qui est totalement nouveau. Cette approche fonctionne contre Disney lorsque les téléspectateurs doivent attendre que le streamer laisse tomber quelque chose de nouveau. Bien que des émissions comme Loki et Andor aient été des succès de grande qualité, elles sont liées à des univers cinématographiques plus vastes. Et contrairement à Netflix, il n’y a pas beaucoup de films originaux sur la plateforme. Bien qu’il y ait un lot d’originaux en préparation qui comprend un nouveau film de bal, des émissions de téléréalité de stars de Marvel et de nombreuses adaptations de livres d’action en direct, le calendrier des projets est long. La plupart des futures versions du pipeline Disney Plus tournent autour d’anciens produits, y compris les retombées de Moana et Star Wars. Les fans sont enthousiasmés par le contenu exclusif de Disney Plus, mais ces versions ne sont pas ajoutées régulièrement. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien trouver de bon à diffuser de Marvel, NatGeo ou de toute autre marque de la famille Disney. C’est le seul endroit où vous pouvez regarder Obi-Wan Kenobi, Encanto et Moon Knight. Et Disney Plus obtient le crédit pour sa mise en page organisée de l’onglet Originals, qui divise tout en cinq catégories. D’un autre côté, les originaux de Netflix n’ont rien à se moquer. Outre les désormais légendaires Stranger Things, la plate-forme a intégré une série de séries et de films originaux dans la culture pop comme Squid Game, Money Heist et Dahmer. Cela ne signifie pas que Netflix ignore les redémarrages, les remakes ou les adaptations. Qu’il s’agisse d’une adaptation de livre comme Bridgerton, ou Fuller House ou Lucifer, ce sont tous des originaux basés sur des propriétés existantes. Mais il y a une rotation constante du contenu. Il est facile de trouver une liste des nouvelles versions originales de Netflix pour chaque mois et année. Qu’il s’agisse d’un film, d’une émission de téléréalité ou de la prochaine saison très médiatisée d’une série populaire, Netflix propose un flux constant d’originaux sur lesquels les abonnés peuvent compter chaque semaine. Lire la suite: Marvel Cinematic Universe Phase 4 : La liste complète des dates de sortie

Netflix En ce qui concerne la gamme de contenus sur chaque plate-forme, vous ne pouvez pas contester la collection de films et d’émissions pour enfants de Disney. Son catalogue contient près de 100 ans de goodies et a été conçu en pensant aux jeunes imaginations. Cela dit, chaque série et film sur Disney Plus reste fidèle à cet héritage de création de contenu familial. C’est un paradis pour les enfants et un home run sur la nostalgie pour les adultes. Mais Disney Plus a quelques lacunes pour les adultes, tandis que Netflix a un équilibre. Généralement, rien au-delà de TV-14 ou PG-13 n’a été sur le service Disney. Avec l’ajout de la série télévisée de Marvel qu’il a récupérée sur Netflix, Disney Plus a donné aux adultes un avant-goût de titres plus matures avec Luke Cage, The Punisher, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Agents of SHIELD Et son film Werewolf by Night a amené les adultes horreur au niveau du MCU – et de Disney. Pourtant, cela ne suffira peut-être pas à retenir votre attention si vous avez envie de quelque chose de granuleux et de frais. Disney Plus propose une vaste sélection de documentaires, d’émissions de télévision, de contes d’animation et de films à succès, et il y a environ un peu plus de 1 200 éléments de contenu au total. La plupart proviennent d’un réseau ou d’un studio appartenant à Disney comme ABC, Pixar ou Marvel. Pendant ce temps, Netflix aurait environ 6 000 films et séries télévisées sur sa plateforme. Il propose une armoire bien garnie de plats originaux et sous licence pour les enfants de tous âges, mais aussi pour tous les genres. En plus de découvrir ses créations locales, vous pouvez regarder du contenu de CW, Fox, Universal Pictures, Showtime, USA et plus encore. Regardez des dessins animés, des succès préscolaires, des comédies romantiques, des films d’horreur et à peu près n’importe quoi d’autre sur Netflix. Étant donné que les cotes de maturité vont de G à NC-17, des familles entières peuvent regarder certains contenus ensemble ou les adultes peuvent diffuser toute la violence, la comédie noire ou la romance qu’ils souhaitent.

Lucasfilm Comment Disney Plus et Netflix fournissent-ils du contenu ? Disney Plus a lancé son vaste catalogue lors de son lancement en 2019 et continue de croître en ajoutant des films et des émissions de télévision – qu’ils soient frais ou directement issus de l’ancien coffre-fort. En ce qui concerne les nouveaux épisodes de séries télévisées, ils sont diffusés chaque semaine sur le streamer, un peu comme les réseaux traditionnels. La stratégie a porté ses fruits en créant une anticipation pour le prochain versement hebdomadaire. Les téléspectateurs investis suivent les horaires de leurs émissions préférées et se connectent pour voir si leurs théories de fans sont valables. Bien que vous puissiez regarder des émissions plus anciennes sur Disney Plus, c’est la spécialité de Netflix. Les fans sont connus pour planifier leurs horaires de frénésie autour des dates de sortie d’émissions populaires telles que The Witcher et Bridgerton. Certaines de ses émissions de téléréalité originales diffusent des épisodes hebdomadaires, et récemment, le service de streaming a divisé en deux les saisons de ses grandes séries, les faisant débuter à des mois d’intervalle. Cependant, Netflix s’en tient généralement à un format de vidage de contenu afin que vous puissiez absorber tous les épisodes à la fois. Et ces cliffhangers à couper le souffle sont généralement réservés aux finales de la saison, vous assurant de vous connecter pour la prochaine session de frénésie.

Quel service de streaming choisir ? Disney Plus repose sur un trésor de programmes anciens et nouveaux, et sa décision de donner aux abonnés l’accès à Hulu et ESPN Plus avec le Disney Bundle offre une valeur ajoutée. Il gagne avec les prix. Cependant, la sélection de contenu du streamer s’adresse aux enfants, aux familles et aux fans de franchise. En ce qui concerne la profondeur, la qualité et l’interface du catalogue, la plate-forme est sur un pied d’égalité avec Netflix. Si vous pouvez vous permettre les deux, allez-y, car il sera difficile de manquer de choses à regarder dans tous les genres et toutes les tranches d’âge. Mais si vous ne pouvez en choisir qu’un, nous pencherions vers Netflix en raison de son écurie tournante d’originaux et de sa sélection mondiale pour un public de tout âge ou de tout milieu.